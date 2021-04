Demetria Mesmo com a tecnologia, a inteligência artificial precisa ser treinada por humanos para reconhecer a qualidade do café

No futuro, a inteligência artificial vai estar presente também no seu cafezinho da tarde. Uma empresa israelense apresentou um aparelho para determinar a qualidade de grãos de café antes mesmo que eles sejam torrados, afirmou a agência de notícias Bloomberg. A maquininha, que funciona como um scanner, pode ajudar a reduzir o desperdício de grãos nas fábricas e a ajustar melhor o preço das sacas de café.

A tecnologia, porém, não vai atrás do emprego dos "sommeliers" de café — não de primeira. Segundo Oswaldo Aranha Neto, membro da diretoria da Demetria, empresa que criou o robôzinho, a inteligência artificial precisa ser treinada por humanos, ou seja, é necessário que um expert em café faça uma primeira leitura do grão para que a máquina aprenda como classificar a qualidade do produto. A Demetria recebeu no mês passado um investimento seed de US$ 3 milhões do fundo Celeritas, de origem israelense e latino-americana.

O aparelho criado pela empresa está sendo testado em parceria com a Carcafe, uma das produtoras mais conhecidas de café da Colômbia, braço da Volcafe. Por meio da inteligência artificial será possível diminuir custos, uma vez que a análise pode ser feita antes da torra do café. Assim, empresas poderão não só personalizar a sua qualidade de grãos, mas evitar problemas nas fábricas, quando o processo de torra acontece e pode desperdiçar grãos que não estejam de acordo com a qualidade desejada.

A Volcafe já está buscando implementar o aparelho em sua produção. Segundo o gerente geral Sebastian Pinzón, o dispositivo pode “aumentar muito a eficiência e eficácia do nosso processo de prospecção em nossos pontos de compra e em campo”.