Richard Drew/AP Photo Galaxy S8, lançado no ano passado pela Samsung

A Samsung anunciou o Galaxy S8 na última semana e chamou a atenção pela preocupação com a segurança. Afinal, o aparelho vem equipado com leitor de digital, de íris e, até mesmo, reconhecimento facial, que lê os traços do usuário para desbloquear o celular. No entanto, segundo o site espanhol Marcianophone, o recurso de desbloqueio por reconhecimento facial apresenta uma falha que pode comprometer a segurança do aparelho.

Durante uma transmissão ao vivo feita pelo site espanhol, os blogueiros testavam o aparelho e alguns recursos. Em determinado momentos, eles passaram a foto do responsável pelo smartphone na frente da câmera. No mesmo momento, o celular abriu sua tela, como se a pessoa estivesse em frente ao aparelho. Ou seja: basta uma foto do dono do aparelho para entrar no sistema.

A Samsung ainda não se comunicou sobre a falha, mas admite informalmente que a função não é totalmente segura. Afinal, trata-se do único dos sistemas de biometria do Galaxy S8 que não é aceito como autenticação no serviço de pagamento digital Samsung Pay — pode pagar com leitor de íris ou leitor de digitais, mas não com reconhecimento facial.

História. Falhas em recursos de reconhecimento facial não são novas. O Google adicionou sistema de desbloqueio por reconhecimento facial em 2011, no Android 4.0. Não funcionou: os aparelhos desbloqueavam quando uma foto passava pela câmera. Em seguida, a empresa atualizou para uma nova versão da funcionalidade, exigindo que o usuário se movesse.

No entanto, o reconhecimento facial ainda era facilmente driblado: bastava colocar uma foto do usuário de olhos abertos e de olhos fechados em frente ao celular para que a tela fosse desbloqueada.