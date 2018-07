Chester Higgins Jr/NYT A linha de dispositivos de áudio de alto padrão da Sonos, que vai abrir capital

A companhia de dispositivos de áudio Sonos anunciou nesta sexta-feira, 6, que vai abrir seu capital na bolsa de valores Nasdaq. Fundada em 2002, a empresa se tornou uma competidora importante no mercado de caixas de som conectadas e sistemas de áudio inteligentes nos Estados Unidos e tem se destacado por adotar uma abordagem agnóstica – isto é, fazendo parcerias com diversas empresas, de Spotify e Apple a Amazon e Pandora.

A empresa busca uma avaliação de mercado entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3 bilhões, e diz em seu pedido de abertura de capital que já vendeu 19 milhões de produtos em 6,9 milhões de lares no mundo todo – a estatística impressiona porque mostra que a empresa é capaz de fidelizar seus consumidores, em uma estratégia que leva o áudio para toda a casa.

Além disso, em seu prospecto ao mercado, a empresa disse que seus consumidores costumam ouvir "80% mais música" depois de comprar um dispositivo da marca.

A Sonos também revelou dados sobre seu momento financeiro. No ano passado, a empresa faturou US$ 992,5 milhões, mas teve perdas de US$ 14,2 milhões – 55% do faturamento veio de fora dos Estados Unidos. Nos seis meses entre outubro de 2017 e março de 2018, a empresa teve US$ 665,7 milhões em receitas, com lucro de US$ 13,1 milhões.