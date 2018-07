EFE

A empresa indiana Ringing Bells lançou ontem o smartphone mais barato do mundo. Na Índia, o Freedom 251 vai chegar ao mercado por 251 rupias – o equivalente a menos de US$ 4. Para efeito de comparação, no Brasil, o preço seria correspondente a menos de R$ 15, o que representa cerca de 0,4% do preço de um iPhone 6s, vendido por R$ 4 mil na loja brasileira da Apple.

Além do preço atrativo, o aparelho ainda conta com boas especificações. Ele vem com o sistema operacional Android 5.1 – a mais recente liberada pelo Google –, tela de 4 polegadas, processador de 1,3 GHz com quatro núcleos, 1 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento interno e câmara traseira de 3,2 megapixels. A fabricante oferece um ano de garantia.

Segundo um porta-voz da empresa, o aparelho “vai trazer uma revolução ao setor”. Para enxugar o preço ao máximo, a fabricante recebeu um grande volume de subsídios do governo, que está promovendo o programa Make In India (faça na Índia, em inglês). Lançada em setembro de 2014, a iniciativa tem o objetivo de apoiar a produção local e ampliar o acesso da tecnologia móvel no país.

Em seu site, a Ringing Bells diz que o Freedom 251 irá “empoderar os cidadãos, mesmo em zonas rurais e centros semiurbanos da Índia, com a mais recente tecnologia digital a preços acessíveis”. O smartphone, que vem com a bandeira da Índia estampada no verso, vem com aplicativos de campanhas do governo contra violência sexual e de estímulo à limpeza das cidades pré-instalados.

Criada em setembro do ano passado, a Ringing Bells entrou no mercado de smartphones há algumas semanas, com outro modelo relativamente acessível no valor de 3 mil rupias (cerca de R$ 176). No mercado indiano, é possível encontrar diversos aparelhos bem baratos, muitos fabricados na China. Desde que o governo passou a apoiar a produção nacional, fabricantes locais estão ganhando mais espaço, com o lançamento de modelos por menos de US$ 20.

Segundo a consultoria de mercado Counterpoint, o país do sudeste da Ásia representa o segundo maior mercado mundial de smartphones, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

De acordo com o a agência reguladora nacional de telecomunicações da Índia, o país alcançou em outubro de 2015 a marca de 1 bilhão de usuários de telefonia celular. Mas o cenário varia: em Estados mais pobres, como Bihar, apenas 54% da população possui um aparelho celular.