Acton ACE Eyewear podem fazer fotos de 8 megapixels e filmar vídeos em HD de até 40 minutos.

Uma empresa norte-americana chamada Acton, conhecida por fabricar skates eletrônicos, resolveu investir em óculos de sol inteligentes. Com uma câmera de 8 megapixels na lateral, os óculos, chamados de ACE Eyewear, podem tirar fotos e filmar vídeos em HD. O principal destaque do produto, no entanto, é que as imagens e vídeos capturadas por ele podem ser compartilhadas em tempo real no Facebook, Instagram e YouTube por meio de um aplicativo para smartphone.

A câmera do acessório possui um ângulo de 120º, o que ajuda na captação de imagens mais abertas, conforme a visão de quem usa o produto. Para tirar uma foto ou filmar, é só apertar o botão do obturador que fica sobre a lente da esquerda. A bateria da câmera pode ficar uma hora e meia filmando em modo contínuo e até 80 horas se não utilizada. O produto também é a prova de água e poeira e vem com 4GB de memória.

Por enquanto, os óculos estão em pré-venda no site da companhia por US$ 99, mas seu preço regular será de US$ 199. Segundo a companhia, as unidades compradas agora serão entregues até abril deste ano.

A ideia de um óculos de sol com câmeras, contudo, não é nova. O ACE Eyewear surge após a Snapchat ter lançado em 2016 os óculos Spectacles, que podiam registrar e publicar fotos e vídeos exclusivamente no aplicativo da empresa. De lá para cá, o dispositivo não ganhou muito mercado nos Estados Unidos e na Europa, onde eram vendidos em máquinas de produtos da companhia. Com o óculos, a Snapchat perdeu cerca de US$ 40 milhões.

O ACE, apesar de parecido com o produto lançado anteriormente, tem como vantagem o fato de poder publicar as imagens capturadas em diversas redes sociais. Além disso, enquanto os Spectacles filmavam vídeos somente em formatos redondos, o produto da Acton oferece imagens mais retangulares. Outro benefício do ACE é a possibilidade de filmar vídeos longos de até 40 minutos, enquanto o produto da Snapchat era limitado a 10 segundos de vídeo.