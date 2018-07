Reuters Galaxy Note 7 está banido de três companhais aéreas australianas

As companhias aéreas australianas Qantas, Jetstar e Virgin Australia emitiram um comunicado nesta quinta-feira, 8, pedindo para que os passageiros não liguem ou carreguem celulares Samsung Galaxy Note 7 durante voos comerciais. As empresas ainda afirmaram que não tomaram a decisão por alguma determinação oficial do governo, mas que decidiram banir o celular em comum acordo.

“Seguindo o recall da Galaxy Note 7, da Samsung, na Austrália, nós estamos solicitando que os passageiros que possuam um Note 7 não o liguem ou o recarreguem enquanto estiverem a bordo”, afirmou um porta-voz da Qantas, grupo proprietário da Jetstar.

A proibição do aparelho pode acabar gerando um movimento ainda mais amplo, já que o órgão de aviação norte-americano já está considerando a opção de vetar o smartphone em seus voos. Ao site Gizmodo, um porta-voz da FAA — o órgão de aviação dos Estados Unidos — disse que "se o dispositivo sofre recall pelo fabricante, tripulação e passageiros também não deverão levar baterias ou outros dispositivos eletrônicas comprometidos, seja em bagagem de mão ou bagagem despachada."

Recall. O recall do aparelho foi anunciado na última semana, após a bateria de 35 aparelhos da linha Galaxy Note 7 explodirem. De acordo com a Samsung, mais de 2,5 milhões de aparelhos já estavam no mercado.

Na Austrália, um dos 10 mercados no qual o aparelho estava sendo vendido, a Samsung contabilizou cerca de 51 mil aparelhos já em circulação.