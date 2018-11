Edgar Su/Reuters Apple anunciou três novas linhas de iPhone no segundo semestre: XS, XS Max e XR

Anunciados em setembro, os novos modelos de iPhone devem chegar em breve ao mercado brasileiro – afinal de contas, na semana passada a Apple anunciou os preços do iPhone XR, do iPhone XS e do iPhone XS Max por aqui, em valores que podem chegar a R$ 10 mil. Para quem não quer ficar perdido com a sopa de letrinhas, o Link ajuda a entender melhor as diferenças entre os aparelhos.

O iPhone XR é o menos caro da família, e por isso economiza em alguns elementos do hardware quando comparado aos irmãos XS e ao XS Max. A tela ignora o Oled e mantém-se fiel ao LCD, tecnologia mais antiga e com custo de produção mais baixo. A resolução também é mais baixa: 1.792 x 828 pixels, contra 2.436 x 1.125 pixels do XS e 2.688 x 1.242 do XS Max. Dessa maneira, o iPhone XR não exibe conteúdo em Full HD, o que não é muito comum nos telefones atuais.

Já em termos de tamanho, o XR leva pequena vantagem sobre o XS: 6,1 polegadas contra 5,8. O Max, como o nome indica, é o maior dos três, com tela de 6,5 polegadas.

Câmera e memória. O XR também economiza na câmera traseira, que é simples, e na memória RAM, que é de 3 GB (gigabytes). Os outros dois aparelhos têm câmera traseira com lente dupla e memória de 4 GB. Em termos de desempenho, os três contam com o processador mais recente da Apple, o A12 Bionic, que promete processamento gráfico 50% superior ao seu antecessor.

No XR, a ausência da segunda lente (uma teleobjetiva) na câmera traseira resulta na perda de um recurso: o zoom óptico 2x, que não faz falta para muita gente. Por outro lado, a Apple conseguiu manter no aparelho o Modo Retrato, um recurso bem legal que imita fotos de estúdio ao escurecer o fundo ou mexer na imagem. Em modelos anteriores, era necessário que o smartphone tivesse uma segunda lente para usar o recurso.

Outro recurso fotográfico presente nos três aparelhos é o Smart HDR, que tira rapidamente várias fotos e as combina em uma única imagem melhor. A câmera frontal de 7 MP (megapixels) também é a mesma nos três aparelhos.

A favor do XR está a duração da bateria: ele promete 25 horas de bateria contra apenas 20 do XS. O XS Max também promete 25 horas de duração – as medidas se referem ao tempo máximo da carga durante chamadas de voz. Outros recursos, como uso de 4G ou de vídeos, reduzem obviamente o tempo de uso da bateria.

Essas poucas diferenças garantem quase R$ 2.000 entre o XR e o XS em modelos com a mesma capacidade de armazenamento. Ele custa R$ 5.199 (64 GB), R$ 5.499 (128 GB) e R$ 5.999 (256 GB). Já o XS sai por R$ 7.299 (64 GB), R$ 8.099 (256 GB) e R$ 9.299 (512 GB). Já o XS Max R$ 7.999 (64 GB), R$ 8.799 (256 GB) e R$ 9.999 (512 GB). Confira abaixo a ficha técnica dos três aparelhos.

iPhone XR

Tela LCD

Tamanho de tela 6,1 polegadas

Resolução 1.792 x 828

Processador A12 Bionic

Memória RAM 3 GB

Armazenamento 64, 128 e 256 GB

Câmera traseira Simples de 12 MP (f/1.8)

Câmera frontal 7 MP

Dimensões 15,09 x 7,57 x 0,83 cm

Peso 174g

Preço R$ 5.199 (64 GB), R$ 5.499 (128 GB) e R$ 5.999 (256 GB)

Tela OLED

Tamanho de tela 5,8 polegadas

Resolução 2.436 x 1.125

Processador A12 Bionic

Memória RAM 4 GB

Armazenamento 64, 256 e 512 GB

Câmera traseira Dupla de 12 MP (f/1.8 e f/2.4)

Câmera frontal 7 MP

Dimensões 14,36 x 7,09 x 0,77 cm

Peso 177g

Preço R$ 7.299 (64 GB), R$ 8.099 (256 GB) e R$ 9.299 (512 GB)

Tela OLED

Tamanho de tela 6,5 polegadas

Resolução 2.688 x 1.242

Processador A12 Bionic

Memória RAM 4 GB

Armazenamento 64, 256 e 512 GB

Câmera traseira Dupla de 12 MP (f/1.8 e f/2.4)

Câmera frontal 7 MP

Dimensões 15,35 x 7,74 x 0,77 cm

Peso 208g

Preço R$ 7.999 (64 GB), R$ 8.799 (256 GB) e R$ 9.999 (512 GB)