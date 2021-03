Kim Hong-Ji/Reuters Samsung está entre as maiores fabricantes de chips do mundo, abastecendo diversas indústrias

A Samsung cogita não lançar o novo modelo do Galaxy Note neste ano devido à escassez de chips que tem afetado a indústria de tecnologia do mundo inteiro, revelou na terça-feira 16 o co-CEO da fabricante sul-coreana, Koh Dong-jin, em evento anual aos investidores em Seul.

“Há um desequilíbrio sério entre oferta e demanda de chips no setor de tecnologia global”, afirmou Koh, responsável por supervisionar as unidades de tecnologia da informação e celulares da Samsung. “Apesar das dificuldades, nossos executivos estão se encontrando com parceiros pelo mundo para resolver esses problemas. É difícil dizer que a escassez foi resolvida inteiramente.”

A declaração é a primeira vez que uma gigante do setor vocaliza preocupações sobre a falta de processadores, que primeiro afetou a indústria automotiva, com Volkswagen, Toyota e Honda declarando a falta de silício no mercado como impeditivos na produção de veículos. Se continuar nesse ritmo, pode afetar outros segmentos, como PCs e celulares.

O motivo para a falta de semicondutores da indústria de tecnologia é a alta demanda por produtos eletrônicos causada pela pandemia de covid-19 há um ano. Como esses processadores turbinam carros, videogames, celulares e dezenas de outros aparelhos de tecnologia, fabricantes têm sofrido para manter a produção em dia e cumprir com a procura.

Fabricantes como a Samsung e a taiwanesa TSMC são as maiores fornecedoras de processadores do mundo, atendendo a várias marcas e tendo contratos com diversos fornecedores do mundo para montar os chips. A Qualcomm, por exemplo, conhecida pelos famosos chips Snapdragon, que abastece diversos celulares Android, depende de peças da Samsung e TSMC para montar seus semicondutores.

“A apertada oferta de chips da Qualcomm produzidos pela TSMC está afetadando todo mundo, menos a Apple”, afirmou MS Hwang, analista da Samsung Secutiries, à Bloomberg. “Os PCs logo serão afetados devido à baixa oferta de driver de vídeo, e a lucratividadade do setor de TVs será afetado pela alta nos preços dos painéis de LCD.”

“Se a Samsung está falando abertamente sobre futuros produtos, você sabe que a falta de silício é séria”, afirmou Avi Greengart, analista da consultoria Techsponential à Bloomberg.