Se a clássica história da Branca de Neve se passasse nos dias de hoje, dificilmente a vilã Malévola envenenaria a princesa. Afinal, o espelho não responderia que outra pessoa é a mais bonita de todo o Reino. Ele, simplesmente, daria dicas de beleza. Longe de ser história futurista (ou conto de fadas), este espelho já virou realidade: é o HiMirror, primeiro espelho inteligente que já pode ser comprado pelo público em geral.

Tudo funciona da seguinte maneira: o Hi-Mirror é um dispositivo formado por uma tela de LCD e uma câmera, posicionados no centro de um espelho convencional. Ele tira fotos diárias do usuário, analisando problemas de pele como rugas, manchas, olheiras e poros. O objetivo é perceber as mudanças na pele com o tempo, além de sinalizar alguma doença para que o usuário as identifique rapidamente.

Caso algum problema de pele se acentue, a pessoa só precisa entrar na interface, por meio da tela LCD, para ler dicas dadas diretamente pelo próprio sistema do espelho, que ainda fornece ainda a previsão do tempo e integração com o Spotify – para colocar músicas enquanto se toma banho. O preço chama a atenção: US$ 189, diretamente no site da fabricante.