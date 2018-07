Reuters

A Intel, maior fabricante de processadores para computadores do mundo, deixou os tradicionais PCs de fora de sua apresentação na noite anterior ao início da Consumer Electronics Show (CES), que começa nesta quarta-feira, 6, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os notebooks, computadores de mesa e tablets – que até agora eram protagonistas dos eventos da companhia – deram lugar a skates elétricos, drones, óculos inteligentes e até um sutiã conectado à internet.

“Estamos entrando em uma nova era de tecnologia de consumo, em que os consumidores vão escolher quais experiências vão ter com os produtos”, disse o presidente-executivo da Intel, Brian Krzanich. “A transformação gerada pela tecnologia está em franco crescimento e revela uma evolução sem precedentes, embora esteja cada vez mais acessível.”

A apresentação da empresa durante o evento foi dividida em três grandes áreas de inovação: esportes, saúde e criatividade. Na primeira, a empresa destacou duas novas tecnologias de software. A primeira, chamada RealSense, transforma qualquer pessoa em um personagem de videogame, após escanear o corpo em 3D; a outra, chamada de Free D, permite alterar os ângulos de visão em jogos por meio do mapeamento em 3D. “A ideia é transformar o espectador em diretor”, disse o CEO da Intel.

Um drone desenvolvido pela própria fabricante também foi apresentado no palco. Segundo a empresa, ele terá a capacidade de identificar obstáculos para evitar colisões. O produto, que deve chegar às lojas dos primeiros países até a metade deste ano, custará US$ 2 mil. A companhia também mostrou um novo dispositivo para analisar o desempenho de atletas, chamado de Curie. Ele poderá ser usado pelo próprio atleta ou preso à prancha de surf ou bicicleta para medir a performance. O preço será de US$ 10.

Um óculos inteligente desenvolvido pela Intel em parceria com a Oakley foi apresentado pela Intel. Segundo a empresa, ele servirá como um assistente pessoal para esportistas. Outra inovação apresentada pela empresa é um capacete inteligente para uso em fábricas, que vai permitir que seus usuários ganhem visão de “raio X”.

A novidade mais interessante ficou para o final da apresentação, quando o CEO apresentou um novo robô que também funciona como skate elétrico, desenvolvido em parceria com a Segway. A empresa demonstrou o robô, que pode servir como assistente pessoal, mas não deu indícios de quando ele deve chegar ao mercado. No entanto, a Intel anunciou que vai divulgar o código-fonte do sistema do robô para que desenvolvedores possam desenvolver novas aplicações.

Outro dispositivo que chamou a atenção foi um conjunto de pulseiras que, de acordo com o movimento, produzem sons de instrumentos musicais. “É o que todo adolescente sempre quis”, comentou Krzanich. “Basta fazer um movimento, e será possível emitir o som de uma guitarra elétrica.” A empresa também demonstrou um top de ginástica inteligente, que identifica quando o corpo da pessoa está muito quente, abrindo pequenas frestas para aumentar a ventilação.