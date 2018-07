REPRODUÇÃO

Usuários do Popcorn Time, aquele famoso serviço de streaming ilegal de filmes, vídeos e séries via torrent, estão tendo problemas com estúdios de cinema de Hollywood: a produtora Millennium Films processou 16 pessoas que serviam de servidores para outros usuários realizarem download do filme “Survivor”, estrelado por Pierce Brosnan, segundo o Wall Street Journal.

Segundo reclamações registradas na Corte de Oregon, a produtora em questão pede para identificar os responsáveis pelo crime a partir de seus endereços de IP. Questionado pelo jornal, um responsável pelo Popcorn Time disse que é “muito triste testemunhar os estúdios indo atrás das ‘pessoas pequenas’.”

O serviço de streaming ilegal e alguns de seus usuários já foram alvo de outros processos. Recentemente, duas pessoas foram presas na Dinamarca por possuírem um site que dava dicas de como usar o Popcorn. Já na Itália, o sistema foi bloqueado.

Nenhum lugar no mundo, porém, obteve êxito em restringir o alcance do site. Afinal, o Popcorn Time está baseado em um sistema Bittorrent.