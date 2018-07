Paul Hanna/Reuters Fabricante chinesa Huawei lançou smartphone com design parecido com iPhone 7

Os fabricantes de celululares estão se acotovelando para disputar o espaço deixado pela Samsung, que atrasou o lançamento do Galaxy S8 e ainda tenta se recuperar do fracasso do smartphone Galaxy Note 7, descontinuado no ano passado. Durante o Mobile World Congress -- maior congresso de mobilidade do mundo, que começa nesta segunda-feira, 27, em Barcelona, na Espanha -- uma das empresas com maior potencial para preencher o vazio foi a Huawei, que hoje é a terceira maior fabricante de smartphones do mundo.

A fabricante chinesa, que também vende equipamentos de infraestrutura de redes para operadoras em todo o mundo, anunciou o P10, nova versão do aparelho mais avançado de sua linha -- no ano passado, o P9 recebeu boas críticas da imprensa especializada. O smartphone ganhou versões em dois tamanhos (5,1 e 5,5 polegadas), com resolução Wide Quad HD (2.560 x 1.440 linhas de pixels) e processador da mesma marca. O smartphone tem design muito parecido com o iPhone 7, o principal rival dos smartphones da Samsung no mercado, o que sugere uma tentativa de apostar no tipo de usuário que prefere os produtos da Apple.

"A competição é acirrada, mas acredito que nós temos uma boa chance", disse o diretor executivo da divisão de consumidores da Huawei, Richard Yu, em uma entrevista à agência de notícias Reuters.

A Huawei tem expandido agressivamente sua linha de smartphones intermediários e avançados e pretende competir de igual para igual com a Apple e a Samsung no mercado premium, em regiões como Ásia e Europa. O novo smartphone da empresa, o P10, será lançado em março por 649 euros na Europa, seu principal mercado -- não há informações sobre o lançamento do produto em outros países, como o Brasil. O smartphone estará nas prateleiras antes do lançamento do Galaxy S8.

Outras chinesas menos conhecidas, como a Xiaomi, Vivo, Oppo e Gionee também estão farão seus lançamentos ao longo do evento, enquanto a BlackBerry e a Nokia lançaram aparelhos com "pegada" retrô. Outras empresas mais bem estabelecidas, como LG, Lenovo e Sony também fizeram lançamentos de novos smartphones durante o evento.

Fase difícil. A Samsung apresentou dois novos tablets durante uma coletiva de imprensa realizada no domingo, em Barcelona, um dia antes do início da feira. A empresa teve de postergar o lançamento do Galaxy S8, a nova versão de seu principal smartphone, mas anunciou que vai realizar o lançamento em um evento em 29 de março.

"Os últimos seis meses foram, sem dúvida, um dos períodos mais desafiadores de nossa história", disse o diretor de marketing da Samsung para a Europa, David Lowes. "Estamos determinados a aprender todas as lições possíveis."

Para o analista de pesquisa Richard Windsor, não está claro se a Samsung vai conseguir recuperar sua posição, diante da queda na confiança dos consumidores. "A Samsung pediu desculpas pelo recall e admitiu problemas em seu processo de qualidade", escreveu o analista, em seu blog. Segundo ele, uma pesquisa da Harris Poll, realizada nos Estados Unidos, mostra que a Samsung caiu do sétimo lugar para o 42º lugar no ranking de reputação entre os consumidores.