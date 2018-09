Jim Wilson/ The New York Times Primeira ferramentade mensagens instantâneas do Facebook, o Messenger recebeu várias funcionalidades nos últimos dois anos

“O Facebook Messenger ficou muito confuso”. É possível que você já tenha ouvido ou falado isso para alguém. Afinal, nos últimos anos a companhia investiu em várias funcionalidades que vão além das conversas instantâneas por texto. Mas, dessa vez, a afirmação foi dita por David Marcus, vice-presidente de produtos de mensagens do Facebook.

O executivo disse ao site de tecnologia The Verge que nos últimos dois anos a equipe desenvolveu muitos recursos para o aplicativo o que separaram o aplicativo de sua função original.

“Muitas funcionalidades que desenvolvemos encontraram o seu mercado, mas algumas não. Enquanto nós corremos para construir esses novos recursos, o aplicativo ficou muito desordenado. Mas vamos investir massivamente em simplificar o Messenger este ano”, disse Marcus.

O Facebook não disse quais funções foram consideradas pela equipe como confusas, nem quando planeja modificar o Messenger.

Um dos exemplos da preocupação, porém, já aparece, com o lançamento de uma versão mais simples do aplicativo para celulares Android, que contém apenas o recurso básico de troca de mensagens. Ele foi criado para pessoas que moram em países em desenvolvimento, onde as conexões de internet tem baixa velocidade.

Desde 2014, o Messenger incluiu uma série de novos recursos, que incluíram pagamentos eletrônicos, robôs de serviço ao cliente, uma plataforma de jogos, entre outros.