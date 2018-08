Foto: Aon Agente do FBI por mais de vinte anos, James Trainor foi líder da divisão de ciberssegurança do FBI durante o governo Obama. Em visita recente ao Brasil, ele conversou com o Link e deu dicas para os leitores que querem proteger melhor seus PCs e smartphones. Hoje, Trainor é vice-presidente de riscos cibernéticos da Aon. A seguir, confira os conselhos do especialista.

Foto: Wikimedia Commons “Uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua segurança é implementar, em aplicativos e sites, a autenticação de dois fatores. Isso é, você terá de usar uma senha, e depois disso inserir outro código, que pode ser enviado via SMS, telefone ou até mesmo em um token (dispositivo que gera códigos aleatoriamente). Quanto mais você fizer isso, mais seguro vai estar”.

Foto: Wikimedia Commons “Muita gente se preocupa com as suas senhas. Em serviços que não têm autenticação de dois fatores, o segredo é usar senhas bem longas. Uma boa forma é pensar numa frase, com pelo menos quatro palavras, combinadas a caracteres especiais e números”.

Foto: Wikimedia Commons “Outra boa alternativa é usar um gerenciador de senhas, um programa que gera palavras-chave para diferentes contas e te ajuda a lidar com isso. Ele serve tanto para o celular como para o computador”.

Foto: Symantec/Reuters “Ativar as atualizações automáticas de segurança, seja do Windows ou dos principais aplicativos que você usa, é algo muito importante. Foi isso, por exemplo, que evitou que muita gente fosse afetada pelo WannaCry, um ataque cibernético que explorava uma falha que já havia sido resolvida”. Lembre o que foi o WannaCry.

Foto: Wikimedia Commons “Tenha um bom antivírus. Não necessariamente precisa ser um bom antivírus pago, pode ser gratuito, mas tenha um bom antivírus instalado. É como usar qualquer equipamento de segurança na vida real.”

Foto: Bruno Capelas/Estadão “Tenha cuidado ao abrir emails e ao clicar em links que você recebe por aí. Saiba onde você está pisando na internet. Eu, por exemplo, uso mais mensagens de textos do que emails -- e sempre tento saber de quem estou respondendo mensagens."