DIVULGAÇÃO

A partir de amanhã, começa em Las Vegas, nos Estados Unidos, uma das maiores feiras de eletrônicos do mundo, a CES. O evento, que terá amanhã painéis, palestras e coletivas para a imprensa, deve servir como um termômetro do que vai acontecer no mundo da tecnologia durante 2016. Todo o evento será acompanhado pelo Estado, diretamente de Las Vegas.

De acordo com especialistas do setor, o foco da feira neste ano será nos setores de entretenimento e transportes, ao tratar de assuntos como novas tecnologias para aparelhos de televisão e apresentando o futuro dos carros conectados.

Dentre as empresas mais aguardados do setor de aparelhos de TV, estão a Samsung e a LG. Ambas fizeram anúncios de grande importância sobre o setor na CES 2015 e o mesmo deverá se repetir neste ano, quando elas deverão mostrar aparelhos que se conectam com outros dispositivos inteligentes na casa. Será o início das SmartThings, que irão transformar a televisão na central de controle das casas inteligentes.

Já no setor automotivo, o entusiasmo é com a presença da Ford, que deverá dar mais detalhes sobre o carro autônomo que está sendo produzido pela fabricante em parceria com o Google. Além disso, BMW, Chevrolet, Audi e Volkswagen também terão painéis na feira para apresentar suas novidades.

Infinito e além. Apesar dos setores de transporte e entretenimento receberem mais atenção na edição da CES deste ano, as outras áreas da tecnologia também deverão ter anúncios importantes. Smartphones, tablets, notebooks, desktops, dispositivos de realidade virtual, drones e Internet das Coisas terão representantes da indústria para apresentarem novidades de cada um dos setores.