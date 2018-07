Reprodução

O navegador Firefox chegará ao iPhone e iPad nas próximas semanas. De acordo com a Fundação Mozilla, entidade sem fins lucrativos responsável pelo navegador, o Firefox está pronto para chegar à App Store após um longo período de testes, que começou no início de 2015.

A versão final do Firefox para iPhone foi anunciada depois de testes realizados por usuários da Austrália, Áustria, Canadá e Nova Zelândia. Ela concorre diretamente com as versões móveis dos navegadores Safari (Apple) e Chrome (Google).

Em entrevista ao Estado, o vice-presidente da Mozilla para Firefox, Nick Nguyen, explicou que o navegador demorou a chegar ao iPhone, porque antes a equipe estava mais focada na versão do navegador para Android, um sistema considerado mais aberto que o iOS para os desenvolvedores.

No caso da Apple, a Mozilla relutou em lançar o Firefox, pois teria que usar o kit de desenvolvimento específico da Apple, uma política considerada restritiva pela entidade. Este ano, a Mozilla resolveu ceder, dada a popularidade do iPhone. “Nosso objetivo é alcançar o máximo possível de usuários”, diz Nguyen.

A primeira versão do aplicativo oferece um sistema de busca inteligente que sugere termos conforme o usuário digita. Ela também sincroniza abas, senhas e histórico com a versão do Firefox usada no PC.

Presença. O navegador Firefox está entre os mais populares do mundo. Ele está instalado em 17% dos computadores, tecnicamente empatado com o Internet Explorer, navegador padrão do Windows, e atrás do Chrome, o mais popular do mundo com 56,5% de participação de mercado.