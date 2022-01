Apple Apple estreia novos conteúdos no Fitness+

De olho no 'projeto verão', o Fitness+, serviço de assinatura de exercícios da Apple, vai ganhar novos conteúdos a partir desta segunda, 10. Entre eles, estão novos artistas nas séries "Artistas em destaque", coleções de séries para quem quer iniciar atividades físicas e um novo programa para quem planeja fazer corridas de rua.

A série "Artista em destaque", que cria séries de exercícios inspiradas pela obra fonográfica de artistas da música, ganhará quatro novos nomes: Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira, e Beatles. Sim, será possível fazer séries de cárdio ao som da obra de John Lennon e Paul McCartney. Os nomes se somam a Jennifer Lopez, Keith Urban, Nicki Minaj, Billie Eilish e Imagine Dragons.

Já a "Hora de caminhar", série de podcasts que traz personalidades para contarem histórias enquanto fazem uma "caminhada", ganhará novos episódios toda semana. Estão confirmados nesta temporada nomes como Rebel Wilson,Bernice A. King, Hasan Minhaj, Chris Meloni, Ayọ Tometi, Chelsea Handler e Sugar Ray Leonard.

Inspirada na série, a Apple lançou um novo podcast, chamado de "Hora de correr". Nele, treinadores correm por cidades famosas, enquanto ditam o ritmo do usuário, pedindo para controlar a intensidade ou o ritmo dos passos. Os treinadores também falam sobre as cidades onde estão correndo e enviam fotos de ponto de interesse para o Apple Watch. A ideia é que isso inspire as pessoas a correrem nas próprias vizinhanças. A séré começa com circuitos em três cidades. Miami, Nova York e Londres.

Por fim, o serviço ganhou um recurso chamado "Coleções", que organiza séries de exercícios já presentes no catálogo do Fitness+, com objetivos específicos, como foco no core, meditação, melhorar a postura por meio de pilates e fazer corridas de 5 km - esta última visa pessoas que querem deixar a caminhada para trás para virarem corredores.

Com conteúdo quase todo em inglês, o Fitness+ está disponível no Brasil por R$ 29,90 ao mês ou R$ 149,90 por ano.