Stephen Lam/Reuters Câmera do iPhone pode estragar com vibrações intensas

Andar de moto com o iPhone fixado no guidão do veículo pode danificar o sistema de câmeras do celular. O alerta foi emitido na sexta, 10, pela Apple, que agora avisa seus clientes de que o alguns componentes da câmera podem deixar de apresentar bom funcionamento caso sejam expostos a vibrações causada por motocicletas de alta potência - a nova documentação visa alertar principalmente aqueles que fazem o uso contínuo do suporte para transportar o aparelho.

A mensagem menciona dois sistemas suscetíveis a dano: estabilização ótica de imagem (OIS) e autofoco de loop fechado (AF), ambos responsáveis por diminuir a vibração na hora de captar imagens, o que garante fotos e vídeos mais limpos. Tanto o OIS quanto o AF utilizam o giroscópio e outros sensores magnéticos, que são afetados pela vibração direta dos motores de veículos.

"Os sistemas OIS e AF são criados para terem durabilidade. Porém, como ocorre com muitos eletrônicos que têm sistemas como OIS, no longo prazo, a exposição direta a vibrações de alta amplitude dentro do alcance de certas frequências pode degradar a performance desses sistemas e reduzir a qualidade de fotos e vídeos. É recomendado que se evite expor o seu iPhone a vibrações de alta amplitude", diz a mensagem da Apple.

Embora inicialmente cite veículos de alta potência, a fabricante não recomenda o uso de suportes no guidão nem mesmo em veículos de baixa potência, como scooters. No passado, usuários que fixaram o celular em bicicletas, como as usadas para fazer trilha, também perceberam danos à câmera do celular.

Esta também não é a primeira vez que a Apple emite um alerta sobre potenciais danos ao giroscópio. Não são recomendados, por exemplo, acessórios com imãs próximos ao aparelho. Todos os modelos do celular a partir do iPhone 7 (além do iPhone‌ 6 Plus e do ‌iPhone‌ 6s Plus) contam com OIS e AF e podem ser afetados por passeios de moto. Hora de guardar o bichinho no bolso.