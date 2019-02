Giovanna Wolf/Estadão O Galaxy Buds da Samsung custará US$ 129

A Samsung apresentou nesta quarta-feira, 20, em evento em São Francisco, nos Estados Unidos, três modelos de aparelhos vestíveis: o Galaxy Buds, o Galaxy Watch Active e o Galaxy Fit. Na ocasião, a empresa também exibiu seu primeiro smartphone dobrável, o Galaxy Fold, e quatro modelos de Galaxy S10.

O fone de ouvido Galaxy Buds custará US$ 129 e começará a ser vendido no dia 8 de março nos Estados Unidos. O principal diferencial do aparelho é a possibilidade de carregá-lo sem um fio, somente por Wi-Fi. Segundo a empresa, o Buds suporta até seis horas de streaming por Bluetooth e até cinco horas de chamada. Quando acabar a bateria, a caixa do fone de ouvido funciona como carregador, e fornece em 15 minutos uma energia para o aparelho funcionar por quase 2 horas. Também é possível parear o Buds com o Galaxy S10, para que ele pegue um pouco a bateria do celular. Ele é uma atualização do Gear IconX, fone de ouvido da Samsung que podia armazenar músicas -- nos EUA, o IconX é vendido por US$ 149.

A empresa anunciou ainda o Galaxy Watch Active, uma nova versão de seu relógio inteligente. `Pelo preço de US$ 199, o aparelho tem foco em atividades físicas e monitoramento de saúde; ele também chegará ao mercado americano dia 8 de março. As funções que mais se destacam no aparelho é o monitoramento da pressão sanguínea e o acompanhamento de atividades físicas, que permite que o relógio monitore o progresso do usuário nos exercícios. É possível controlar o aparelho por voz, usando a assistente virtual Bixby.

Para quem quiser gastar menos, mas captar dados de suas atividades físicas, a Samsung lançou ainda a pulseira inteligente Galaxy Fit. Além disso, o dispositivo tem proteção à prova d'água e monitora o sono e os níveis de estresse do usuário. Ele chegará às lojas norte-americanas em 31 de maio, por US$ 99.