Divulgação/Beats Os Beats Flex estão disponíveis em quatro opções de cores (azul, preto, cinza e amarelo cítrico) por R$ 579

A Beats, divisão de fones de ouvido comprada pela Apple em 2014 por US$ 1 bilhão, lança nesta quinta-feira, 4, no Brasil, os novos Beats Flex, os modelos mais econômicos da marca. O produto começa a ser vendido hoje por R$ 580 nas lojas da Apple e em parceiros autorizados.

Os Beats Flex são vendidos como fones de ouvido sem fio, o que é em parte verdade porque o aparelho não se conecta ao celular por meio de uma entrada de fones e funciona somente por conexão Bluetooth. Mas um cabo de nitinol, que promete leveza e resistência para maior durabilidade, se apoia no pescoço para unir as duas pontas que se conectam ao ouvido. Com entradas intra-auriculares, a caixa traz quatro pontas de encaixe para melhor ajuste ao ouvido.

A Beats promete 12 horas de bateria com carga total ou até 1,5 hora de som com recarga rápida de 10 minutos. Os fones também trazem microfone embutido, com redução de ruídos, botões físicos de controle de volume e mudança de música e pausa e play automáticos quando o fone é retirado da orelha ou colocado de volta. O chip é o antigo W1, da Apple (utilizado nos AirPods de 1.ª geração, de 2016), para dar melhor conectividade. Está disponível em quatro cores: azul incandescente, preto, cinza-fumaça e amarelo cítrico.

“A Beats está lançando o produto mais econômico de sua história, combinando com a tecnologia de áudio incrível da Apple”, afirma em nota Oliver Schusser, vice-presidente da Beats, do serviço de streaming Apple Music e de conteúdo internacional.

Além da linha Flex, a Beats tem os fones de ouvido PowerBeats, com encaixe ao redor da orelha e preço de R$ 1.300; e o PowerBeats Pro, modelo totalmente sem fio (R$ 2.150). Ambos têm o novo chip H1, da Apple, mesmo processador de outros dois modelos da marca da fabricante de iPhones, como os AirPods Pro e os AirPods Max. A diferença entre esses e a linha Flex é a velocidade de conexão Bluetooth e capacidade de processamento, o que ajuda na duração da bateria.

Assim como os mais recentes produtos da Apple, os Flex não vêm com carregador de tomada, apenas com um cabo de conexão USB-C nas duas pontas.