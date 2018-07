A apenas um dia do anúncio oficial, fotos e informações técnicas dos novos smartphones do Google vazaram em vários sites de comércio eletrônico pelo mundo. Chamada de Pixel, a nova linha de celulares do gigante das buscas indica uma nova estratégia da empresa, que deve abandonar a marca Nexus para entrar, de vez, no competitivo mercado de dispositivos móveis.

De acordo com informações vazadas pela loja virtual Carphone Warehouse, do Reino Unido, o Google irá lançar dois smartphones da linha Pixel. O primeiro terá uma tela de 5 polegadas, enquanto o segundo, chamado de Pixel XL, terá tela de 5,5 polegadas.

Além disso, ambos devem vir com 4 GB de memória RAM, processador Snapdragon 820 e sensor de impressões digitais. Serão encontradas versões com 32 GB ou 128 GB de armazenamento, além de diferentes capacidades de bateria.

Os aparelhos também mostraram ter uma total integração aos aplicativos do Google, como o Fotos, o Duo e o Allo. Além disso, os celulares terão Live Cases, capas que podem ser personalizadas com fotos, que o Google apresentou no início deste ano.

Ainda não há informações sobre preço e data de lançamento. Estas informações serão anunciadas apenas na terça-feira, 4, durante anúncio oficial da empresa que está marcado para 13h (horário de Brasília). Acompanhe a cobertura ao vivo no Link.