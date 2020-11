Huawei Huawei lança novos fones de ouvido sem fio no Brasil

A fabricante chinesa Huawei lança nesta terça-feira, 17, um novo modelo de fones de ouvido sem fio no Brasil: o FreeBuds 3i. O aparelho, que traz o recurso de cancelamento ativo de ruído, chega pelo preço de R$ 820 nas varejistas do País. A marca também está lançando o relógio inteligente Huawei Watch GT2e por R$ 1,1 mil.

Além do cancelamento de ruído, os novos fones prometem maior clareza de som e melhoria dos tons graves, com a ajuda do design intra-auricular de encaixe fechado. Disponíveis na cor branca, eles contam com dois microfones voltados para fora e um microfone voltado para dentro.

Huawei Novo relógio da Huawei tem medição do nível de oxigênio no sangue

Já o Huawei Watch GT2e tem como principal diferencial o recurso de monitoramento do nível de oxigenação do sangue, recurso presente no Apple Watch 6, apresentado pela fabricante de Cupertino em setembro. Com tela de Amoled de 1,39 polegadas, ele também promete duas semanas de duração de bateria.

Em meio a problemas políticos com a Casa Branca e dificuldades para se estabelecer no mercado brasileiro, a Huawei vem apostando nos últimos meses em produtos vestíveis. Hoje, a empresa vende por aqui outros modelos de fones e relógios como o FreeBuds Lite, o Free Buds 3, o Huawei Watch GT Active e o Huawei Watch GT 2.