Projetor Freestyle, da Samsung, é lançado no Brasil

Nesta quarta-feira, 13, a Samsung lançou no Brasil uma de suas principais apostas para 2022: o projetor portátil Freestyle, que permite projetar em qualquer superfície imagens nítidas com até 100 polegadas de tamanho. O aparelho, apresentado ao mundo pela primeira vez em janeiro deste ano durante a Consumer Electronic Show (CES), em Las Vegas (EUA), chega custando R$ 7 mil. As vendas começam no próximo mês de maio.

Desenvolvido dentro do Future Generation Labs (o laboratório de inovação da Samsung), o aparelho aposta na praticidade e no conceito de “entretenimento em qualquer lugar” e é uma tentativa da fabricante sul-coreana para fisgar o público consumidor mais jovem (especialmente a chamada geração Z). No evento de lançamento do Freestyle no Brasil, a Samsung destacou a versatilidade do produto, que pesa menos de 1 quilo, e fez algumas demonstrações de uso do aparelho, que pode funcionar diretamente como SmarTV ou projetar imagens de outro dispositivos, inclusive videogames.

O projetor da geração Z

O Freestyle pode projetar imagens em qualquer superfície, variando o tamanho da “tela” entre 30 e 100 polegadas, a depender da distância entre o aparelho e a superfície. O projetor conta com uma base flexível, capaz de girar 180º para cima ou para baixo, o que permite direcionar as imagens para lugares inusitados, como o chão ou o teto.

Com formato cilíndrico e pesando 800 gramas, o Freestyle traz um sistema de foco, estabilização e ajuste de brilho automáticos - a ideia é posicionar o dispositivo de frente para a superfície e, de uma só vez, a imagem estar pronta para ser vista. O aparelho também tem sistema de som integrado.

De acordo com a Samsung, além da projeção de vídeo, o dispositivo pode funcionar como uma espécie de “abajur interativo” (para criar um “clima” no ambiente ou projetar frases estáticas na parede) e como caixa de som, conectada a outros aparelhos.

O projetor da Samsung vem com o sistema operacional Tizen, que dá acesso às principais plataformas e serviços de streaming, e pode ser operado com comando de voz. Também é possível espelhar a tela de qualquer smartphone diretamente no projetor.