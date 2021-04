Samsung Samsung lança novos modelos Galaxy A no Brasil

A Samsung está trazendo seus novos smartphones intermediários para o Brasil. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 7, que os celulares Galaxy A32, A52, A52 5G e A72 chegam ao País por R$ 2,4 mil, R$ 3,3 mil, R$ 3,5 mil e R$ 3,8 mil, respectivamente. Os quatro modelos começam a ser vendidos a partir desta quarta.

Com os novos smartphones, a aposta da Samsung é levar recursos de modelos topo de linha para celulares intermediários. O movimento, porém, também fez os preços dos aparelhos Galaxy A subirem e se aproximarem do patamar premium: a título de comparação, o modelo A71, antecessor da linha Galaxy A, chegou ao Brasil no ano passado com preço de lançamento de R$ 2,8 mil. A família topo de linha Galaxy S21, apresentada em janeiro, foi lançada no País a partir de R$ 6 mil.

Quanto ao tamanho, o A32 possui tela de 6,4 polegadas, o A52 e o A52 5G têm visor de 6,5 polegadas, e o A72 é o maior deles, com 6,7 polegadas. Todos os visores são super Amoled. Um dos principais destaques do A52 5G, além do suporte à tecnologia de quinta geração de conexão móvel, é a taxa de atualização de tela de 120 Hz, que também está presente na família S21 e oferece uma navegação mais fluida em sites e aplicativos — nos outros modelos, a taxa é de 90 Hz.

No mesmo sentido dos últimos lançamentos da Samsung, o design dos novos celulares Galaxy A tenta deixar as câmeras traseiras mais integradas ao corpo do celular. Desta vez, a saída foi trazer a mesma cor do aparelho para a estrutura que abriga o conjunto de lentes — em modelos anteriores, esse retângulo era sempre preto. Os aparelhos estarão disponíveis em quatro opções de cores: preto, violeta, branco e azul. A parte traseira dos celulares é de plástico.

As baterias dos aparelhos são mais potentes em relação a modelos anteriores. Ela é de 4.500 mAh nos modelos A52 e de 5.000 mAh no A32 e no A72. É uma especificação topo de linha, visto que o S21 e o S21 Ultra têm baterias de 4.000 mAh e 5.000 mAh, respectivamente. A Samsung afirma que os smartphones serão equipados com um recurso de economia de energia adaptável, que ajusta automaticamente o consumo de bateria de acordo com o uso do aparelho — hoje, para usar essa função, você precisa ativá-la no celular.

O A52 e o A72 têm opções de memória RAM de 6 GB e 8 GB — o A52 sem suporte a 5G também traz uma terceira opção, de 4 GB. O armazenamento interno pode ser de 128 GB ou 256 GB nos três modelos. Já no A32, as especificações são mais restritas: a memória é de apenas 4 GB e o armazenamento é de 128 GB. Em todos os aparelhos há como expandir o armazenamento para até 1 TB com um cartão de memória microSD.

Os modelos A52, A52 5G e A72 possuem a certificação IP67 de resistência à água e à poeira.

Câmera

No A32, a câmera frontal é de 20 MP. A parte traseira tem um conjunto de três lentes: uma principal de 64 MP, outra de profundidade de 5 MP e uma terceira macro também de 5 MP, dedicada a capturar detalhes.

Os outros três modelos têm configurações de câmera mais robustas. A de selfie é de 32 MP, e está posicionada como um "furo" na tela. Na parte traseira, são quatro câmeras, sendo que uma delas é a lente principal de 64 MP (que possui estabilização óptica de imagem), outra é uma ultra angular de 12 MP e há também uma macro, de 5 MP. A quarta câmera varia entre os modelos: os dois aparelhos A52 possuem uma lente de profundidade de 5 MP, enquanto o A72 tem uma teleobjetiva de 8 MP.

O A52, o A52 5G e o A72 gravam em 4K e também permitem a captura de vídeos, que já é um recurso conhecido dos modelos topo de linha da Samsung: você grava o vídeo e depois consegue extrair dele uma foto de 8 MP. Além disso, a otimização de cena com inteligência artificial está presente nos novos modelos de Galaxy A: o celular consegue identificar se a câmera está apontada para uma comida ou uma pessoa, por exemplo, e ajusta configurações como brilho e cor para a situação — segundo a empresa, são mais de 30 cenas disponíveis. O modelo A72 tem como diferencial o zoom óptico de 3X.

A Samsung anunciou que está fazendo uma parceria com o Snapchat para disponibilizar os filtros da rede social diretamente no aplicativo da câmera dos celulares. Será disponibilizado também um recurso chamado Meus Filtros, em que você poderá usar uma foto de referência para criar seu próprio filtro.

5G

A Samsung afirma que o A52 com suporte à quinta geração de conexão móvel será compatível no Brasil com o 5G DSS, um remanejamento que pega emprestado para o 5G um “pedaço” das frequências hoje destinadas ao 4G.

O consumidor brasileiro ainda está na porta de espera da tecnologia 5G “de verdade”. O edital dos leilões de frequência deve ser publicado somente em agosto — o processo está pelo menos um ano atrasado do que se imaginava para a implantação da tecnologia. A Samsung afirma que o A52 5G está preparado para compatibilidade com novas frequências.

A Samsung tem hoje oito smartphones com suporte ao 5G no mercado brasileiro, entre eles o Note 20, o S21, o Z Fold 2 e também o A32 5G, lançado no mês passado.