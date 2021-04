Samsung O modelo Pro 360 é conversível e vem acompanhado de uma caneta S Pen

A Samsung apresentou nesta quarta-feira, 28, sua nova linha de notebooks. Chamada de Galaxy Book Pro, a família traz dois aparelhos, que têm a proposta de serem práticos como um smartphone. Nos Estados Unidos, o Galaxy Book Pro e o Galaxy Book Pro custarão a partir de US$ 1 mil e US$ 1,2 mil, respectivamente – ainda não foram anunciados o preço e a data de lançamento no Brasil.

Os notebooks têm tela de Amoled e estão disponíveis em dois tamanhos: 13,3 e 15,6 polegadas. O modelo Pro tem um formato clássico de notebook e o Pro 360 é conversível, podendo virar um tablet – ele também vem acompanhado de uma caneta S Pen. E, mirando mobilidade, a Samsung construiu notebooks leves, de cerca de 1 kg.

Ainda pensando nos smartphones, a empresa trouxe aos notebooks recursos como o cancelamento de ruído inteligente em videochamadas. Se você estiver em uma conferência virtual e seu cachorro latir, por exemplo, a ferramenta promete silenciar o barulho e focar na sua voz. Os aparelhos têm também uma câmera de 720p HD e uma função de otimização de imagem para te deixar mais bonito nas videochamadas.

O processador é o Intel Core de 11ª geração. Segundo a empresa, a bateria promete 20 horas de autonomia, com carregamento rápido de 65 W. Os dois aparelhos têm opções de até 32 GB de memória e 1TB de armazenamento. Quanto às cores, o Galaxy Book Pro será vendido em prata, azul e rosa e o Pro 360 virá em azul escuro, prata e bronze.

Trazer notebooks com o nome Galaxy também é um movimento da Samsung de integrar seu ecossistema de produtos. Os novos aparelhos terão maior integração com galeria de fotos e facilidade na transferência de arquivos entre celular e computador.

É uma estratégia de integração que a Apple adota há muitos anos e vem reforçando a cada lançamento, inclusive no processamento: se antigamente cada um dos dispositivos da Apple tinham processadores e sistemas específicos, desde o lançamento do chip M1 a fabricante do iPhone tem avançado na convergência total dos sistemas operacionais de seus diferentes aparelhos.