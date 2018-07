Divulgação Samsung Galaxy J5

Pelo menos 35% dos brasileiros ainda usa celulares básicos, mas para quem quer fazer a migração para o smartphone, já existem boas opções no mercado que, apesar do preço mais baixo, oferecem boa experiência de uso. É o caso do Galaxy J5, da sul-coreana Samsung. Ele é a indicação do Estado no segmento abaixo de R$ 1 mil.

Embora tenha sido lançado no ano passado, o smartphone apresenta bons recursos. O destaque fica com a bateria que, apesar do uso diário intenso, não decepciona e mantém o aparelho em funcionamento durante o dia inteiro – algo raro em produtos mais simples.

As boas câmeras são outro ponto forte. A traseira fotografa com resolução de 13 megapixels, com ótimo desempenho à luz do dia. A frontal tem 5 megapixels, o que atende bem a necessidade da maioria das pessoas. Mas sempre é possível dar alguns retoques na imagem com os recursos de edição que a Samsung empresta dos aparelhos mais avançados da marca.

Não compre esse aparelho, porém, achando que ele causa a mesma impressão que um topo de linha: o acabamento em plástico, que a Samsung manteve na maioria dos aparelhos durante muitos anos, dá ao produto um aspecto pouco sofisticado. Além disso, as muitas modificações no sistema Android e a enxurrada de aplicativos que vêm pré-instalados prejudicam a experiência. /C.T.