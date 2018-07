Reuters/Kim-Jong Hi Smartphone da Samsung Galaxy Note 8 chega ao Brasil dois meses após o lançamento mundial

Leia mais Nos 10 anos de iPhone, Apple inova ao melhorar tecnologias já usadas por rivais

A Samsung lançou nesta quinta-feira, 5, a chegada do Galaxy Note 8 ao Brasil. Anunciado no fim de agosto nos Estados Unidos, a nova versão do smartphone tenta superar a crise gerada pela última versão, que foi descontinuada após registros de explosão da bateria em vários países. O Galaxy Note 8 chegará ao Brasil com preço de R$ 4,4 mil (na versão com 64 GB de memória de armazenamento) e de R$ 4,8 mil (para 128 GB de memória) e estará à venda no varejo e em lojas de operadoras a partir de 21 de outubro. A pré-venda do dispositivo começa nesta sexta-feira, 6.

A Samsung não arriscou muito na nova versão do produto, que é bastante similar ao Galaxy S8, outro smartphone topo de linha da marca sul-coreana. Ele tem tela curva de 6,3 polegadas, apenas 0,1 polegada maior que a do Galaxy S8+, vendido a R$ 4,4 mil no Brasil, e trouxe para o aparelho a câmera dupla, presente em seu principal rival, o iPhone 7 Plus.

Célebre por sua tela "gigante" e caneta stylus quando lançado em 2011, o Galaxy Note 8 ganhou a "tela infinita", anunciada pela Samsung no Galaxy S8, mas com uma curvatura um pouco menor que a do primeiro modelo, para criar uma diferenciação no design. Assim como o S8, o formato do smartphone é mais alongado que o dos concorrentes. Ele mantém a caneta stylus que, segundo a Samsung, é um dos recursos preferidos dos usuários do Note, e uma das razões pela qual a empresa decidiu manter a linha de produtos.

A tela Super Amoled tem 6,3 polegadas tem resolução Quad HD (2.960 x 1.440 linhas de pixels). O tamanho é superior ao da última versão do aparelho, que foi descontinuada: ele tinha tela de 5,7 polegadas, mas a resolução é parecida. O smartphone também ficou maior e mais pesado do que a versão anterior: ele tem 162,5 milímetros de altura, espessura de 8,6 milímetros e peso de 195 gramas. O Note 7 tinha 153,5 milímetros de altura, espessura de 7,5 milímetros e peso de 169 gramas. O smartphone possui proteção à prova d'água e de poeira.

Em relação ao desempenho, o smartphone vem com processador de 2,3 GHz com oito núcleos e memória RAM de 6 GB. Ele chegará ao País em opções com 64 GB e 128 GB de memória para armazenamento -- há opção com entrada de cartão de memória microSD de até 256 GB ou uso de dois chips de operadora. A bateria do smartphone é de longa duração (3.300 mAh) e ele é compatível com carregamento sem fio. O sistema operacional é o Android, do Google, na versão 7.1, com interface personalizada pela Samsung.

O smartphone vem com câmera dupla na traseira, uma tecnologia similar à usada no iPhone 7 Plus. Ela fotografa com resolução de 12 megapixels e possui estabilização óptica de imagem que elimina possíveis tremores na hora de fotografar -- é o primeiro com o recurso em ambas as lentes. A câmera também possui tecnologia Dual Pixel, lançada pela Samsung no S8, que duplica a quantidade de pixels na imagem. A câmera frontal, para selfies, fotografa com resolução de 8 megapixels. A Samsung optou por manter a entrada para fone de ouvido tradicional.

Software. Se o hardware é muito parecido com o do S8, a marca sul-coreana tenta usar o software para diferenciar os dois produtos. Ela lançou uma função chamada Painel Edge, que permite abrir dois aplicativos simultaneamente com mais facilidade. A função é especialmente interessante para quem usa o smartphone para trabalhar, uma vez que é possível fazer uma conferência ao mesmo tempo em que toma notas.

Um recurso particularmente divertido é o de mensagens animadas, que permite usar a caneta stylus para criar GIFs de mensagens animadas. O arquivo pode ser compartilhado com os amigos por meio de mensagens instantâneas. A caneta também vai permitir, nesta versão do aparelho, que o usuário tome notas com a tela apagada. Ela também permite traduzir textos em até 71 idiomas.

O smartphone também vem com a assistente pessoal Bixby, que foi disponibilizada recentemente pela Samsung no Brasil e em outros 199 países. O sistema de inteligência artificial, que ajuda o usuário a agendar compromissos, configurar o aparelho de forma automática, entre outras funções, porém, só "entende" os idiomas inglês e coreano. Ainda não há previsão de quando a Bixby vai estar disponível em português.