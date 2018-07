Samsung Aparelho chega ao mercado brasileiro por preços a partir de R$ 4,4 mil

A Samsung apresentou nesta quarta-feira, 23, em um evento em Nova York, nos Estados Unidos, a nova versão do Galaxy Note 8. A empresa, que tenta superar o fiasco da última versão do smartphone, que acabou descontinuada após registros de explosões da bateria em vários países, não arriscou muito na nova versão do produto. O smartphone ganhou tela curva de 6,3 polegadas, apenas 0,1 polegada maior que a do Galaxy S8+, e trouxe para o aparelho a câmera dupla, presente em seu principal rival, o iPhone 7 Plus.

O smartphone chegará às lojas dos Estados Unidos em 15 de setembro. A Samsung não revelou o preço sugerido do aparelho durante a apresentação. Nos EUA, a operadora T-Mobile anunciou que vai vender o smartphone a US$ 930 -- a versão mais básica do S8+, que é bastante parecida, custa US$ 840 por lá e R$ 4,4 mil no Brasil.

O evento da gigante sul-coreana começou com um longo pedido de desculpas e uma série de vídeos de consumidores que dizem que continuarão fiéis à marca mesmo após os dois recalls do Galaxy Note 7 e o anúncio do encerramento da produção do smartphone. O momento crítico na história da maior fabricante de smartphones do mundo também foi lembrado pelo presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung, DJ Koh, na abertura do evento. "Ninguém vai esquecer o que aconteceu no ano passado", disse Koh. "Mas os consumidores que ficaram conosco depois disso são nossa inspiração."

Desde que o produto foi retirado do mercado, a Samsung conduziu uma investigação interna, que determinou que a causa das explosões estava em um problema no design da bateria. No lançamento do Galaxy S8, em março, a companhia também informou que havia adotado uma série de medidas de segurança na área de qualidade para impedir que novos problemas ocorressem. Com o lançamento da nova versão do Galaxy Note 8, a Samsung tenta colocar fim ao episódio.

Após o fracasso do ano passado, que custou US$ 5 bilhões e um risco à marca da Samsung, houve quem questionasse se a companhia voltaria a lançar um modelo da linha Note. “Com pouca diferença de especificações, a Samsung quer saber o quanto caneta e detalhes específicos importam para os usuários”, diz Roberta Cozza, analista de pesquisas da consultoria Gartner.

Foto: AP Na manhã desta quarta-feira, 23, a Samsung apresentou em Nova York o seu novo smartphone, o Galaxy Note 8. Na galeria a seguir, veja os principais detalhes do aparelho. Foto: AP/Richard Drew O principal destaque do aparelho ficou por conta da câmera traseira, que tem duas lentes. Uma das lentes tem uma objetiva com zoom óptico de 2x, enquanto a outra, angular, é feita para fotos abertas. E as duas lentes têm estabilização óptica – segundo a Samsung, isso representa uma foto melhor mesmo quando você está em movimento. Ambas têm 12 megapixels, enquanto a câmera traseira tem 8 megapixels. Foto: AP Photo/Richard Drew A S Pen, a caneta típica da linha Galaxy Note, também está de volta. Dessa vez, ela ganhou duas funções divertidas: uma te ajuda a fazer gifs animados a partir das suas fotos. A outra é que, a partir de imagens prontas, será possível transformar o celular em um livro de colorir, para acalmar a correria do dia a dia. Foto: AP/Richard Drew O design do Galaxy Note 8 é bastante semelhante ao do Galaxy S8, modelo premium lançado pela Samsung no primeiro semestre. Com tela de 6,3 polegadas, o aparelho tem bordas curvas que dão a impressão de serem "infinitas" – há espaços "sem tela" apenas na parte superior e inferior da frente do smartphone. Foto: Reuters/Brendan McDermid Quatro serão as cores do Galaxy Note 8: além do preto, que se pode ver na tela, também haverá versões cinza, dourado e azul marinho. Foto: Reuters/Brendan McDermid Em relação ao desempenho, o smartphone vem com processador de 2,3 GHz com oito núcleos, memória RAM de 6 GB e opções com 64 GB, 128 GB ou 256 GB de memória para armazenamento -- há opção com entrada de cartão de memória microSD de até 256 GB ou uso de dois chips de operadora. A bateria do smartphone é de longa duração (3.300 mAh) e ele é compatível com carregamento sem fio. O sistema operacional é o Android, do Google, na versão 7.1, com customização da Samsung. Foto: Reuters/Brendan McDermid O Galaxy Note 8 é o primeiro aparelho da linha Note a vir com a Bixby, assistente pessoal da Samsung, lançada no primeiro semestre junto com o Galaxy S8. Nenhuma grande novidade foi revelada para a assistente, que por enquanto está disponível apenas em inglês. Além disso, o Note 8 também terá o DeX, função da Samsung que, com ajuda de um dock especial, monitor e teclado, pode transformar o smatphone em uma estação de trabalho parecida com um computador. Foto: Reuters/Brendan McDermid O smartphone chegará às lojas dos Estados Unidos em 15 de setembro – a previsão é de que o Brasil receba o aparelho em outubro, bem como o resto do mundo. Foto: AP/Richard Drew A Samsung não revelou o preço sugerido do aparelho durante a apresentação. Nos EUA, a operadora T-Mobile anunciou que vai vender o smartphone (na ponta direita) a US$ 930 -- a versão mais básica do S8+ (ao centro), que é bastante parecida, custa US$ 840 por lá e R$ 4,4 mil no Brasil. Já o Galaxy S8 (à esquerda) custa US$ 720 nos EUA; aqui no Brasil, chegou por R$ 4 mil.

Para isso, no entanto, a empresa decidiu não correr riscos e apresentar uma nova versão do smartphone, que se tornou célebre por sua tela "gigante" e caneta stylus quando lançado em 2011. O smartphone ganhou a "tela infinita", anunciada pela Samsung no Galaxy S8, mas com uma curvatura um pouco menor que a do modelo lançado em março, para criar uma diferenciação no design. Assim como o S8, o formato do smartphone é mais alongado que o dos concorrentes. Ele mantém a caneta stylus que, segundo a Samsung, é um dos recursos preferidos dos usuários do Note, e uma das razões pela qual a empresa decidiu manter a linha de produtos.

A tela Super Amoled tem 6,3 polegadas tem resolução Quad HD (2.960 x 1.440 linhas de pixels). O tamanho é superior ao da última versão do aparelho, que foi descontinuada: ele tinha tela de 5,7 polegadas, mas a resolução é parecida. O smartphone também ficou maior e mais pesado do que a versão anterior: ele tem 162,5 milímetros de altura, espessura de 8,6 milímetros e peso de 195 gramas. O Note 7 tinha 153,5 milímetros de altura, espessura de 7,5 milímetros e peso de 169 gramas. Ainda não está claro, porém, se as mudanças no design podem fazer grande diferença para os consumidores. O smartphone possui proteção à prova d'água e de poeira.

Em relação ao desempenho, o smartphone vem com processador de 2,3 GHz com oito núcleos, memória RAM de 6 GB e opções com 64 GB, 128 GB ou 256 GB de memória para armazenamento -- há opção com entrada de cartão de memória microSD de até 256 GB ou uso de dois chips de operadora. A bateria do smartphone é de longa duração (3.300 mAh) e ele é compatível com carregamento sem fio. O sistema operacional é o Android, do Google, na versão 7.1, com customização da Samsung.

O smartphone vem com câmera dupla na traseira, uma tecnologia similar à usada no iPhone 7 Plus. Ela fotografa com resolução de 12 megapixels e possui estabilização óptica de imagem que elimina possíveis tremores na hora de fotografar -- é o primeiro com o recurso em ambas as lentes. A câmera também possui tecnologia Dual Pixel, lançada pela Samsung no S8, que duplica a quantidade de pixels na imagem. A câmera frontal, para selfies, fotografa com resolução de 8 megapixels.

Ao contrário da Apple, a Samsung optou por manter a entrada para fone de ouvido tradicional. "O fone de ouvido terá uma entrada de fone... normal", alfineta Justin Denison, vice-presidente de estratégia de produto da Samsung, em referência à Apple.

Para analistas, o novo Galaxy Note 8 pôs a Samsung em pé de igualdade com o atual modelo da Apple, o iPhone 7, lançado em setembro de 2016. No entanto, ao arriscar pouco, a companhia deixou sua rival em situação “confortável” para seu próximo lançamento. Tradicionalmente, a Apple revela uma nova edição do iPhone na primeira quinzena de setembro.

Este ano, a expectativa para o novo smartphone da empresa de Tim Cook é maior, por conta do aniversário de 10 anos do primeiro modelo. “O novo iPhone deve ter melhorias significativas em câmera, tela e design. Vai ser competição dura para a Samsung”, avalia Roberta.

Software. Se o hardware é muito parecido com o do S8, a marca sul-coreana tenta usar o software para diferenciar os dois produtos. Ela lançou uma função chamada Painel Edge, que permite abrir dois aplicativos simultaneamente com mais facilidade. A função é especialmente interessante para quem usa o smartphone para trabalhar, uma vez que é possível fazer uma conferência ao mesmo tempo em que toma notas.

Um recurso particularmente divertido é o de mensagens animadas, que permite usar a caneta stylus para criar GIFs de mensagens animadas. O arquivo pode ser compartilhado com os amigos por meio de mensagens instantâneas.

A caneta também vai permitir, nesta versão do aparelho, que o usuário tome notas com a tela apagada. Ela também permite traduzir textos em até 71 idiomas.

O smartphone também vem com a assistente pessoal Bixby, que ontem foi disponibilizada pela Samsung no Brasil e em outros 199 países. O sistema de inteligência artificial, que ajuda o usuário a agendar compromissos, configurar o aparelho de forma automática, entre outras funções, porém, só "entende" os idiomas inglês e coreano. Ainda não há previsão de quando a Bixby vai estar disponível em português.