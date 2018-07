Bruno Capelas/Estadão Imagens vazadas pelo repórter Evan Blass mostram como será o novo Galaxy Note

A Samsung está se preparando para lançar o smartphone Galaxy Note 8 no próximo dia 23 de agosto, mas muitos detalhes sobre suas especificações e visual já estão surgindo na internet. Nesta quinta-feira, 3, o repórter Evan Blass, conhecido por vazar especificações de smartphones, publicou no site Venture Beat imagens e configurações do aparelho, que, à primeira vista, é bastante parecido com o Galaxy S8, smartphone lançado pela sul-coreana no primeiro semestre deste ano.

A principal diferença entre os dois aparelhos está no tamanho: enquanto o Galaxy S8+ tinha tela de 6,2 polegadas, o Note 8 terá tela de 6,3 polegadas. A característica de expandir a tela até os cantos do aparelho, presente no Galaxy S8, retorna aqui.

Além disso, o Note 8 também vai usar o mesmo processador do S8 – nos Estados Unidos, será o Qualcomm Snapdragon 835; fora dele, o Exynos 8895, feito pela própria Samsung. Outra diferença importante é na memória RAM: o Note 8 terá 6 GB de memória, presente apenas em versões "avançadas" do S8. O novo smartphone terá ainda 64 GB de armazenamento interno e espaço para cartão de memória SD.

Outra novidade do Note 8 está na sua câmera traseira, com duas lentes, ambas de 12 megapixels, seguindo uma tendência presente em aparelhos como o iPhone 7 Plus. O aparelho deverá ainda ter quatro cores diferentes: preto, dourado, cinza e azul-marinho. A expectativa é de que ele custe cerca de US$ 1 mil, segundo o Venture Beat.