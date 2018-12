REUTERS/Beawiharta O Galaxy S10 é a nova geração da linha de smartphone principal da Samsung

A Samsung vai anunciar o Galaxy S10 no dia 20 de fevereiro, de acordo com o site Gizmodo UK. É a nova geração da linha de smartphone principal da empresa. O anúncio acontecerá em um evento antes do Mobile World Congress 2019, principal evento de telefonia do mundo. Tradicionalmente, a Samsung lança os modelos da linha Galaxy S antes dessa ocasião.

Segundo fontes da reportagem do Gizmodo UK, a pré-venda começará no dia do anúncio do aparelho. Não há informações sobre data de lançamento no Brasil. Rumores apontam que o Galaxy S10 deve custar entre US$ 1 mil e US$ 1,3 mil, e o Galaxy S10 Plus entre US$ 1,2 mil e US$ 1,8 mil – os preços variam de acordo com as opções de armazenamento. O Galaxy S10 Plus terá a opção de armazenamento de 1 TB.

Modelo. Alguns rumores já traçam como deverá ser o Galaxy S10. Segundo o Wall Street Journal, o aparelho terá quatro variações, sendo uma delas o modelo chamado de Beyond X – uma clara referência ao iPhone, que usa o “X” nos modelos da atual geração.

O novo Galaxy deverá ser equipado com uma gigantesca tela de 6,7 polegadas, de acordo com o jornal. Ela seria maior do que a do iPhone XS Max, de 6,5 polegadas. Excluindo algumas marcas chinesas com atuação limitada, a tela do XS Max é a maior do mercado. Entretanto, a reportagem do Gizmodo UK diz que o Galaxy S10 terá apenas três versões: uma com tela de 5,8 polegadas, outra com 6,1 e uma terceira com 6,4.

Outro recurso esperado no novo dispositivo é suporte à conexão 5G, que deve estrear comercialmente em breve em diversos países. É esperado que o aparelho tenha um leitor de impressões digitais debaixo da tela, que fará uma leitura 3D do dedo por meio de ondas de ultrassom. Há rumores também sobre a possibilidade de o Galaxy S10 carregar outros aparelhos sem usar fios. Espera-se que o novo smartphone tenha um entalhe circular, assim como o Galaxy A8s, que foi lançado na China no começo deste mês.