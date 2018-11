Washington Post/ David Orr O tamanho das telas do Galaxy S9 e o S9+ da Samsung variam de 5,8 a 6,2 polegadas

O Galaxy S10, próximo celular da Samsung que deve ser lançado no ano que vem, terá quatro variações, sendo uma delas o modelo chamado de Beyond X. A clara referência ao iPhone, que usa o “X” nos modelos da atual geração, se justifica. O novo Galaxy deverá ser equipado com uma gigantesca tela de 6,7 polegadas. Ela seria maior do que a do iPhone XS Max, de 6,5 polegadas. Excluindo algumas marcas chinesas com atuação limitada, a tela do XS Max é a maior do mercado.

O Galaxy Note 9, aparelho da Samsung com a maior tela oferecida pela empresa, tem painel de 6,4 polegadas. Não é possível saber se a tela dobrável apresentada no começo do mês pela Samsung faria parte do S10. Além disso, o aparelho teria seis câmeras – duas na frente e quatro na parte de trás. Apinhar câmeras no celular parece ser a nova corrida da indústria. As informações são do jornal Wall Street Journal, em reportagem publicada nesta terça-feira, 20.

Outro recurso esperado no novo dispositivo é suporte à conexão 5G, que deve estrear comercialmente em breve em diversos países.

A estratégia da Samsung parece seguir o que a Apple usou no décimo aniversário do iPhone: em vez de apenas reformar a proposta da versão anterior, mudanças drásticas de design e evolução de tecnologia.

Quanto às outras três versões do Galaxy S10, o Wall Street Journal disse que a expectativa é de que as telas variem de 5,8 a 6,4 polegadas. Os aparelhos devem ter de três a cinco câmeras.

Segundo o jornal, os três modelos mais simples do S10 serão anunciados em fevereiro. Já o lançamento do Beyond X não dependerá apenas da vontade da Samsung: ele chegará assim que as operadoras suportarem o 5G. Estimativas de preços não foram reveladas.