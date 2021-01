Divulgação/Samsung A Samsung lançou três novos modelos de celulares da família S, a mais popular

A Samsung revelou na quinta-feira, 14, o Galaxy S21, a nova família de celulares topo de linha da fabricante sul-coreana. Foram divulgados três novos modelos da linha S, a mais famosa da companhia, com tamanhos, cores e até mesmo materiais variados. Preços no Brasil devem ser anunciados em evento no dia 9 de fevereiro.

A primeira mudança mais perceptível do S21 é que as câmeras traseiras estão unidas à lateral do aparelho por uma peça de metal. Outra novidade que chama a atenção é que há uma maior paleta de cores disponível: violeta, rosa, cinza, branco, preto e prata.

Para transformar o produto mais acessível para o bolso dos consumidores, a Samsung optou por finalizar o S21 em plástico, enquanto o intermediário S21+ e o topo de linha S21 Ultra são de alumínio. Além disso, não há mais armazenamento externo de cartão microSD nem lente de profundidade no modelo mais simples. Isso fez com que tanto o S21 quanto o S21+ ficassem mais baratos que seus antecessores em US$ 200.

O Estadão fez um comparativo entre os celulares Galaxy S21 e o seu maior rival no mercado, o iPhone 12, lançado em novembro de 2020.

Galaxy S21 versus iPhone 12

Esses são os modelos de entrada de suas famílias - mas trazem os recursos que os modelos topo de linha pedem.

Tela

iPhone 12: 6,1 polegadas, OLED

S21: 6,2 polegadas, AMOLED

A diferença no tamanho da tela é muito pequena entre os aparelhos. O que muda é que, desde 2017, com o iPhone X, todos os celulares da Apple têm um entalhe superior no topo da tela, que se tornou característico do produto. A linha Galaxy possui somente uma única cavidade, muito mais discreta. Além disso, a resolução do S21 é de 2.400 x 1080 pixels e com densidade de 421 pixels por polegada (ppi, na sigla em inglês), ante os 2.532 x 1.170 pixels e 460 ppi do iPhone 12.

Câmera frontal

iPhone 12: uma lente de 12 MP (f/2.2), mais o sensor biométrico (Face ID)

S21: uma única lente de 10 MP (/2.2)

Justamente porque tem um entalhe mais discreto sobre a tela, o Samsung Galaxy S21 perde em resolução de câmera e não apresenta sensor de reconhecimento facial, como na linha da Apple. Por outro lado, em tempos de pandemia, a biometria de dedo sob a tela, como faz a linha S da Samsung, é muito mais útil quando usamos máscara.

Câmera traseira

iPhone 12: duas lentes, uma angular (12 MP, f/1.8) e uma ultra-angular (12 MP, f/2.4)

S21: três lentes, uma teleobjetiva de 64 MP, uma angular de 12 MP e uma ultra-angular de 12 MP

A geração S21 sai na frente no número de lentes. Enquanto o modelo básico da Apple tem duas lentes do tipo angular, a Samsung adicionou uma teleobjetiva, essencial para tirar fotos de objetos a longa distância ou tirar retratos.

Armazenamento e memória

iPhone 12: 64 GB, 128 GB ou 256 GB

S21: 128 GB ou 256 GB

A Samsung abandonou a possibilidade de expandir a memória dos seus celulares com cartão microSD. Quem precisar de mais armazenamento terá de recorrer a serviços de nuvem, como o Google e o Dropbox.

Bateria

iPhone 12: 2.815 mAh

S21: 4.000 mAh

A diferença entre as baterias dos rivais é enorme e a Samsung, também neste ano, continua na frente em duração de bateria.

Preço

iPhone 12: a partir de R$ 8 mil

S21: a ser revelado em fevereiro

A Samsung abaixou em US$ 200 o preço do S21 ante o antecessor, partindo de US$ 799. Resta ver se, no Brasil, esse preço será repassado para os celulares vendidos no País, afetado pela alta do dólar em 2020.

Divulgação/Samsung Disponível em três cores, o Samsung Galaxy S21+ é o celular intermediário da família S

Galaxy S21+ versus iPhone 12 Pro

O S21+ é uma versão aprimorada do modelo de base, com maior espaço de tela e maior bateria. Já o iPhone 12 Pro tem o mesmo tamanho do irmão mais barato, mas é mais parrudo em alguns aspectos.

Tela

iPhone 12 Pro: 6,1 polegadas, OLED

S21+: 6,7 polegadas, AMOLED

Entre as escolhas que a Samsung fez para um celular mais compacto, está a resolução da tela. Se no ano passado os modelos eram de 3.200 x 1.440 pixels, o intermediário S21+ também sofreu um "downgrade", com resolução de 2.400 x 1.080 pixels e com densidade de cerca de 421 ppi. Já o iPhone 12 Pro tem 2.532 x 1.170 pixels de resolução e 460 ppi.

Câmera frontal

iPhone 12 Pro: uma lente de 12 MP (f/2.2), mais o sensor biométrico (Face ID)

S21+: uma única lente de 10 MP (/2.2)

Uma das novidades anunciadas pela Samsung para a câmera frontal é que deixará de ser opção padrão do sistema o 'alisamento' automático de rosto. Rosto de bebê? Só se você pedir.

Câmera traseira

iPhone 12 Pro: quatro lentes, angular de 12 MP (f/1.6), teleobjetiva de 12 MP (f/2.2), ultra-angular de 12 MP (f/2.6) e lente LiDAR

S21+: três lentes, uma ultra angular (12 MP, f/2.2), uma grande angular (12 MP f/1.8) e uma teleobjetiva (64 MP f/2.0)

Aqui, o iPhone 12 Pro fica no páreo com o rival ao adicionar uma lente teleobjetiva e uma câmera LiDAR, esta bastante utilizada para medir a profundidade de objetos. É útil em realidade aumentada. Para esta versão, a Samsung abandonou a lente de profundidade.

Armazenamento e memória

iPhone 12 Pro: 64 GB, 128 GB ou 256 GB

S21+: 128 GB ou 256 GB

Bateria

iPhone 12 Pro: 2.815 mAh

S21+: 4.800 mAh

A versão intermediária da Apple estacionou na mesma bateria, enquanto a Samsung aproveitou o maior espaço de tela para incluir ainda mais bateria.

Preço

iPhone 12 Pro: a partir de R$ 10 mil

S21+: a ser revelado em fevereiro

Divulgação/Samsung O Samsung Galaxy S21 Ultra é o celular com a maior tela da fabricante sul-coreana

S21 Ultra versus iPhone 12 Pro Max

É aqui que as fabricantes capricham nos produtos e mostram as tecnologiasmais avançadas que têm disponível - custe o que custar.

Tela

iPhone 12 Pro Max: 6,7 polegadas, OLED

S21 Ultra: 6,8 polegadas, AMOLED

A diferença no tamanho da tela do S21+ para a do S21 Ultra é bem pequena. Já a Apple agigantou a versão Max. A resolução da tela, aliás, é bem maior neste celular da Samsung: 3.200 x 1.440 pixels (515 ppi), ante 2.778 x 1.284 pixels (458 ppi) do rival.

Câmera traseira

iPhone 12 Pro Max: quatro lentes, angular de 12 MP (f/1.6), teleobjetiva de 12 MP (f/2.2), ultra-angular de 12 MP (f/2.6) e lente LiDAR

S21 Ultra: quatro lentes, angular de 108 MP, teleobjetiva de periscópio de 10 MP, teleobjetiva de 10 MP e ultra-angular de 10 MP

Sim, não é erro de digitação: o S21 Ultra tem uma lente de 108 MP de resolução, que pode chegar a um zoom de 100x, repetindo o feito iniciado no S20 Ultra. Com as outras duas teleobjetivas do aparelho, o Ultra promete zoom de 3x e 10x.

Câmera frontal

iPhone 12 Pro Max: uma lente de 12 MP (f/2.2), mais o sensor biométrico (Face ID)

S21 Ultra: uma única lente de 10 MP (/2.2)

Nesse aspecto, nenhuma novidade nos dois celulares, que seguem iguais aos modelos intermediários.

Bateria

iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh

S21 Ultra: 5.000 mAh

Apesar de haver um salto considerável na bateria do iPhone 12 Pro para o modelo Pro Max, a vantagem da Samsung segue com folga - pelo menos, nos números.

Armazenamento e memória

iPhone 12 Pro Max: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

S21 Ultra: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

A versão de 512 GB de armazenamento de memória do Samsung Galaxy S21 Ultra vem com 16 GB de RAM, que é a capacidade de o celular acessar rapidamente a arquivos já utilizados no sistema. As versões de 128 GB e 256 GB do Galaxy vêm com 12 GB. Para os iPhone 12 Pro e Pro Max, a memória RAM é de 6 GB, independentemente da memória física.

Preço

iPhone 12 Pro Max: a partir de R$ 11 mil

S21 Ultra: a ser revelado em fevereiro