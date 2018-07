Por Vitor Matsumura

O Galaxy S6 Edge+ é o smartphone mais avançado da Samsung à venda no Brasil. O produto, que chegou em setembro às lojas brasileiras por R$ 4 mil, traz design bonito e inédito no mercado – sua tela é curva nas laterais. Apesar de saltar aos olhos, a tecnologia da tela ainda tem caráter experimental. De acordo com os testes realizados pelo Link Lab, ela não traz nenhuma vantagem no uso cotidiano do smartphone.

Mas, afinal, o que dá para fazer com a tela curva do Galaxy S6 Edge+? O dono do aparelho pode criar atalhos para seus contatos e aplicativos favoritos, um recurso útil que já está disponível em qualquer produto com tela tradicional. Além disso, a borda pode mostrar o relógio, algumas notificações e o seu feed de notícias do Facebook. Embora a tela curva não tenha apelo suficiente, há outros motivos para investir alto nesse aparelho.

Tela. O Galaxy S6 Edge oferece uma tela grande, 5,7 polegadas, com uma das resoluções mais altas do mercado (2.560 x 1.440 linhas). Isso faz a diferença na hora de navegar na web, assistir vídeos ou jogar games. A tela também é resistente, já que é feita de vidro Gorilla Glass 4 – mas não inquebrável, portanto é preciso evitar a queda do aparelho.

A tela curva, porém, atrapalha um pouco a experiência ao ler notícias. Quando o texto ocupa a tela inteira, as palavras acompanham a curvatura, o que obriga as pessoas a virar o aparelho constantemente durante a leitura. Além disso, a lateral atrapalha na hora de segurar o produto: com a curvatura, as bordas ficam desencostadas da mão, o que dá a sensação de que ele pode cair a qualquer momento.

Desempenho. O S6 Edge+ é equipado com processador de oito núcleos de última geração. O chip, associado a uma memória RAM de 4 GB e um sistema diferente de armazenamento de dados, resulta em maior velocidade na hora de usar aplicativos ou games mais pesados.

O recurso de multitarefa também funciona bem e é raro notar alguma demora na resposta dos comandos, mesmo quando o smartphone executa vários aplicativos ao mesmo tempo.

Vale lembrar que a Samsung deixou de permitir o uso de cartão SD para aumentar o espaço de armazenamento, o que é desanimador. Isso limita a escolha do usuário entre um smartphone com 32 GB ou 64 GB de memória no Brasil. Em outros modelos, o cartão de memória permitia expandir o espaço em até 144 GB.

A bateria do S6 Edge+ usa uma nova tecnologia que permite carregar mais rápido o aparelho, o que garante quatro horas de uso após 10 minutos ligado à rede elétrica. O Link Lab notou uma diferença sensível nos testes: basicamente, o carregador libera uma quantidade maior de energia para o aparelho, o que aumenta a velocidade do carregamento. No total, o S6 Edge+ demorou 1h30 para carregar a bateria completamente – em um dia normal de uso, a bateria durou cerca de 17 horas.

Contudo, essa nova tecnologia só funciona com o carregador da Samsung que acompanha o produto. Se o usuário conectar o celular com outro cabo na rede elétrica ou com o cabo de dados na porta USB do computador, a velocidade de carregamento diminui.

Câmera. O S6 Edge+ tem câmera traseira de 16 megapixels, que tira fotos com boa qualidade, além de filmar vídeos com resolução Ultra HD ou 4K. Este último recurso, porém, ainda tem alcance limitado, já que poucos usuários poderão exibir o conteúdo em TVs compatíveis com esta resolução. Embora elas estejam à venda no mercado, ainda são muito caras.

A câmera frontal, de 5 megapixels, traz recursos que ajudam os usuários que gostam de tirar selfies. Ela é equipada com lente grande angular, o que permite tirar ótimas fotos, inclusive em grupo, sem o uso do “pau de selfie”.

Design. Com a tela curva, bordas feitas em metal e vidro na traseira, o S6 Edge+ é uma opção excelente para quem quer um smartphone “colírio”. O capricho da fabricante, que inclui cantos arredondados e botões com ótimo acabamento, é uma tentativa de se redimir com os fãs da linha Galaxy que, por anos, reclamaram do acabamento de plástico dos produtos, mantido pela Samsung até o Galaxy S5.

Extras. Assim como o Galaxy S6 e o Galaxy Note, o S6 Edge+ oferece alguns recursos úteis, como sensor de digitais. Ele permite que os usuários desbloqueiem o aparelho com facilidade e usem aplicativos de pagamento móvel com autorização por biometria. Muito criticada pela qualidade do sensor após sua estreia no Galaxy S5, a Samsung fez a lição de casa e equipou as novas versões de seus smartphones com um sensor mais preciso.

No caso do som, o que poderia ser um diferencial, acabou se transformando em um problema. Os alto-falantes do S6 Edge+ ficam localizados na borda inferior do produto, o que “abafa” o som quando o usuário segura o aparelho na horizontal para assistir vídeos.

Preço. Por mais que o S6 Edge tem um design premium e desempenho superior à maioria dos smartphones disponíveis no mercado, o valor do aparelho ainda é proibitivo. Fãs da marca podem, tranquilamente, escolher aparelhos da própria marca com configurações similares e preço mais baixo, como o Galaxy S6. Pelo mesmo valor, é possível comprar o Galaxy Note 5, com tela maior, e que ainda oferece uma caneta Stylus (S Pen).