Os smartphones Galaxy S8 e Galaxy S8+ começam a ser vendidos no Brasil a partir desta sexta-feira, 12. A nova linha de celulares da Samsung, revelada há quase dois meses nos Estados Unidos, é o primeiro grande lançamento da fabricante sul-coreana após o fiasco com o Galaxy Note 7 e pode ser encontradas nas lojas por preços a partir de R$ 4 mil (S8) e R$ 4,4 mil (S8+). No segmento premium, os aparelhos competem com iPhone 7 (a partir de R$ 3,5 mil) e Moto Z (a partir de R$ 2,2 mil).

O smartphone, que pode ser encontrados em loja do varejo e no comércio eletrônico, conta com configurações técnicas robustas e visual renovado. A partir desta versão, tanto o S8 como o S8+ passam a ter tela curva. A diferença entre os dois smartphones está no tamanho da tela: enquanto o S8 possui 5,8 polegadas, o S8+ ostenta 6,2 polegadas — muito maior do que os aparelhos da S7, que contavam com telas de 5,1 e 5,5 polegadas, respectivamente.

Outra mudança importante nos novos celulares foi o desaparecimento do botão Home, que ficava posicionado na base da frente desde a primeira versão da linha Galaxy S. No lugar do botão, a sul-coreana colocou um botão em uma superfície sensível ao toque na borda da tela. Com esta mudança, o sensor de impressão digital foi movido para a parte traseira do aparelho, ao lado da câmera, e permitiu que a Samsung aumentasse as telas.

Câmera. Outros componentes, como a câmera, também receberam alterações. A frontal fotografa com qualidade de 12 megapixels, mas com um novo diferencial: agora ela fotografa com tecnologia “dual pixel”, que duplica a quantidade de pixels das fotos, tornando as imagens mais nítidas. A câmera traseira, enquanto isso, agora fotografa com 8 megapixels e foco automático.

Com relação ao desempenho, o S8 e o S8+ apresentam processador de 2 GHz com oito núcleos para balancear o desempenho com o consumo de energia. Segundo a fabricante, ele ainda foi desenvolvido com tecnologia de 10 nanômetros, o que permite aumentar a capacidade de processamento, sem aumentar o tamanho do chip. Para o armazenamento, memória de 64 GB com possibilidade de expansão para 256 GB.

Os dispositivos apresentam a versão mais recente do sistema operacional Android, do Google, a 7.0 ou Nougat, e estão disponíveis nas cores ametista, preto e prata.

Preço. Logo após o anúncio do preço, comparativos indicaram que o Samsung Galaxy S8+ paga quatro meses de aluguel no Brasil, segundo levantamento feito pelo site de imóveis VivaReal. A análise do site levou em conta o preço médio do metro quadrado no primeiro trimestre de 2017 e a comparação foi feita com o preço do Galaxy S8+, que chega ao mercado brasileiro por R$ 4,4 mil.

Segundo a pesquisa, em São Paulo, por exemplo, com o valor do smartphone seria possível pagar dois meses de aluguel em um apartamento de 50 m², já que a capital possui um preço médio de metro quadrado mais caro do país, com valores de R$35,38/m².