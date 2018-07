Apesar do Galaxy S7 ter sido lançado há pouco tempo, já começaram a circular as especulações sobre o sucessor, o aparelho S8. De acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg, o novo aparelho não deverá mais contar com o botão físico de home na parte frontal. O objetivo é deixar a tela tomar conta de toda a frente do celular,reduzindo a presença de bordas e de outros itens que possam deixar o celular com uma tela com grande potencial de imagem.

Apesar disso, o botão não desaparecerá por completo. A ideia da Samsung, de acordo com fontes, é enterrar o aparelho dentro do vidro, na parte inferior. Ou seja: ao contrário dos concorrentes da Samsung, que criaram um botão virtual para a home, ele apenas seria deslocado para dentro da tela, deixando o toque mais suave e menos invasivo no design.

Além dessas mudanças, corre o rumor de que o celular existirá em duas versões: um com tela ou corpo com diagonal aproximada de 5,1’’, e outro com 5,5’’. Ao contrário dos aparelhos anteriores, on entanto, ambos teriam displays curvos nas bordas.

Por fim, as fontes afirmaram que ele terá uma assistente pessoal integrada ao sistema do aparelho — como a Siri, da Apple.