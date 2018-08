AP Photo/Richard Drew O Galaxy S9 e Galaxy S9+, com telas que variam entre 5,8 polegadas e 6,2 polegadas, em exibição em Barcelona

A Samsung começou a vender no Brasil nesta sexta-feira, 20, os seus novos modelos de smartphone Premium o Galazy S9 e o Galaxy 9 Plus. Os aparelhos estão disponíveis em lojas da marca e principais varejistas pelo país.

Lojas de todo o País estão com espaços exclusivos para que os clientes testem as funcionalidades do celular. Os smartphones possuem preços a partir de R$ 4,3 mil na versão com tela de 5,8 polegadas e de R$ 4,9 mil na versão de tela maior, com 6,2 polegadas. No Brasil, os aparelhos serão vendidos nas cores preto, cinza e violeta.

Quem tem um aparelho antigo também poderá ter descontos nos novos Galaxys. O programa Troca Smart Samsung prevê descontos para quem entregar aparelhos usados na loja. O aparelho usado pode valer até R$ 1,8 mil.

Novidades. Com design parecido ao antecessor Galaxy S8, com bordas curvas e tela quase infinita, os aparelhos receberam inovações incrementais na câmera e no uso de inteligência artificial, com a assistente pessoal Bixby.

No caso da câmera, os dois modelos têm abertura de lente variável, de forma semelhante ao que acontece em câmeras fotográficas profissionais – permitindo fotos mais iluminadas ou com melhor foco. Além disso, um novo sensor de processamento de imagem vai permitir que os smartphones façam vídeos em slow motion com mais detalhes.

Outra função curiosa dos smartphones são os AR Emojis, que usam a câmera frontal do aparelho para criar GIFs personalizados do usuário, da mesma forma que a Apple já fez com os animojis do iPhone X. A diferença, porém, é que os usuários da Samsung poderão fazer avatares de si mesmos ou usar personagens da Disney como Mickey, Minnie ou Os Incríveis para mandar recados aos amigos.

Além disso, a câmera do aparelho estará integrada à assistente pessoal Bixby. Lançada no ano passado com muito alarde, a assistente agora poderá, por exemplo, traduzir placas na rua em uma língua estrangeira ou identificar comidas em um prato para mostrar suas informações nutricionais. E, além da parceria com a Disney, a Samsung se juntou a marcas como Sephora para permitir uma função de teste de maquiagens com ajuda da câmera frontal.