A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 25, a chegada do tablet Galaxy Tab S2 no Brasil. A segunda geração do tablet é o modelo mais avançado da linha da Samsung. O produto foi lançado em agosto nos Estados Unidos e chega às lojas em duas versões, com 8 ou 9,7 polegadas. O primeiro é vendido por R$ 2.350, assim como a versão mais básica da versão de 9,7 polegadas.

Os tablets da linha Galaxy Tab S2 foram os primeiros da marca a receberem acabamento em metal – antes, o produto tinha acabamento de plástico que imitava couro. Os produtos ficaram mais finos: nas versões anteriores, os tablets tinham 6,6 milímetros de espessura e, agora, têm 5,6 milímetros.

Além da espessura mais fina, o tamanho da tela e o peso dos tablets estão menores do que na geração anterior. Contudo, essas reduções resultam também na diminuição da capacidade de bateria do tablet.

Os dispositivos têm processador de oito núcleos, 3GB de memória RAM e sistema operacional Android 5.0 (Lollipop), a mais recente liberada pelo Google. Eles vêm com 32 GB de armazenamento interno, que podem ser expandidos com cartão microSD de até 128 GB. A câmera frontal é de 2.1 megapixels, enquanto a traseira é de 8 megapixels.