Samsung Galaxy Z Fold 3 é como um tablet que fecha na horizontal

Em dia de ressaca pós-lançamento do novo iPhone, a Samsung anuncia nesta quarta, 15, a chegada da sua terceira geração de smartphones dobráveis no Brasil. Revelados globalmente em agosto, o Galaxy Z Fold 3, que dobra na horizontal, e o Galaxy Z Flip 3, que fecha na vertical como os antigos celulares flip, custarão até R$ 13,8 mil e R$ 7,5 mil no País, respectivamente. A pré-venda dos aparelhos começa nesta quinta-feira, 16.

Neste ano, os dois celulares dobráveis tomaram o lugar do lançamento da linha Galaxy Note, que tem como marca registrada a canetinha S Pen. A fabricante tem apostado nos últimos anos em smartphones flexíveis como uma nova categoria premium.

O lançamento acontece um dia após a Apple anunciar o novo iPhone. Os preços dos aparelhos são a partir de R$ 6,6 mil (iPhone 13 mini) e R$ 7,6 mil (iPhone 13), R$ 9,5 mil (iPhone 13 Pro) e R$ 10,5 mil (iPhone 13 Pro Max) – o modelo mais caro à venda na loja brasileira, com armazenamento de 1 TB, sai por R$ 15,5 mil.

Especificações

Os dois novos smartphones da Samsung terão suporte ao 5G, ainda que as redes de quinta geração ainda não estejam disponíveis no País. O Galaxy Z Fold 3 tem tela de 7,6 polegadas quando aberto, e 6,2 polegadas fechado – é igual ao tamanho do Galaxy Z Fold 2, que chegou ao Brasil em outubro do ano passado. A taxa de atualização da tela é de 120 Hz – a mesma apresentada no iPhone 13 nesta terça-feira. Pela primeira vez em um celular dobrável, o Galaxy Z Fold 3 tem suporte à caneta S Pen.

Outro ponto de avanço em relação ao modelo anterior foi a interface. O novo dobrável tem uma nova barra de tarefas e uma opção de acesso rápido a aplicativos. Como o celular funciona como um tablet quando aberto, a Samsung tem investido na otimização de apps, para aumentar a possibilidade de uso simultâneo de duas plataformas, dividindo a tela do aparelho.

Na câmera, o Galaxy Z Fold 3 tem um conjunto triplo na parte de trás, com uma lente principal de 12 MP. A câmera de selfies do aparelho fechado é de 10 MP, e há um sensor de 4 MP "escondido" embaixo da tela quando o celular está aberto. O processador é o Snapdragon 888, da Qualcomm. O aparelho estará disponível com acabamento fosco, nas cores preto, prata e verde, e também terá resistência à água. A versão com 256 GB custará R$ 12,8 mil , enquanto o modelo com 512 GB tem preço sugerido de R$ 13,8 mil.

Já o Galaxy Z Flip 3, que tem como proposta usar a dobradiça para deixar o celular mais portátil, chega ao mercado com tela de 6,7 polegadas quando aberto. A principal mudança em relação ao modelo anterior Z Flip é o visor externo, que agora é quatro vez maior, chegando a 1,9 polegadas. Além disso, a taxa de atualização de tela também é de 120 Hz. A câmera traseira do Galaxy Z Flip 3 é dupla: cada uma tem 12 MP. A lente frontal é de 10 MP.

O modelo Flip tem o chip Snapdragon 888. O celular estará disponível nas cores creme, preto, verde e roxo. O aparelho com 128 GB custará R$ 7 mil e a versão com 256 GB chega por R$ 7,5 mil.

Samsung Galaxy Z Flip 3 tem como proposta usar a dobradiça para deixar o celular mais portátil

Acessórios

Além dos celulares, a Samsung está lançando no Brasil dois novos relógios e um fone de ouvido sem fio. O Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 4 Classic chegam por R$ 2 mil e R$ 2,8 mil, respectivamente, enquanto o Galaxy Buds 2 custará R$ 900.

Os relógios inteligentes têm como diferencial um leitor de composição corporal, que captura informações do corpo humano como porcentagem de gordura e água. Os dispositivos funcionarão com o sistema operacional Wear OS, do Google, e também terão as funções tradicionais de relógios inteligentes, como frequência cardíaca, eletrocardiograma e monitoramento de sono – durante as noites, a linha Galaxy Watch 4 é capaz de detectar roncos do usuário. Os relógios têm o processador Exynos W920 de 5 nanômetros.

Samsung O relógio inteligente Galaxy Watch 4 tem como diferencial um leitor de composição corporal

O novo fone de ouvido traz um design diferente do Galaxy Buds Live, lançado em 2020, que parece um feijão brilhante. Agora, o modelo é circular e vem em quatro cores: roxo, verde, branco e grafite. O aparelho tem cancelamento de ruído ativo e conta com recursos de aprendizado de máquina para captar a voz do usuário com clareza – algo útil para ligações em lugares barulhentos, por exemplo. Quanto à bateria, o Galaxy Buds 2 promete cinco horas de reprodução de música e 20 horas quando carregado no estojo.