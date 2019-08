A geladeira Family Hub, da Samsung: preço sugerido de R$ 25 mil

A hora e a vez da cozinha conectada no lar dos brasileiros chegou: nesta quarta-feira, 21, a Samsung anunciou que trará sua geladeira inteligente ao País. Equipada com uma tela sensível a toque de 21,5 polegadas, o refrigerador Family Hub deve chegar ao mercado no final de setembro, com preço sugerido de R$ 25 mil. Além de ser capaz de gelar os alimentos em capacidade de 582 litros, o eletrodoméstico tem uma série de funções conectadas.

Entre elas, está uma tela que permite à família usar a geladeira como uma central de recados, agenda e notícias – dá, por exemplo, para programar a rotina da casa durante o café da manhã. A geladeira é capaz, inclusive, de entender perfis diferentes de usuários, mostrando informações diferentes para a mãe ou as crianças, por exemplo.

Além disso, o eletrodoméstico tem câmeras internas que podem mostrar, mesmo com as portas fechadas, o que há dentro dela. Se estiver conectada à internet, as imagens podem ser exibidas em qualquer celular, com auxílio de um aplicativo para celular – permitindo que o usuário consulte o que precisa comprar diretamente do supermercado.

O sistema operacional usado pela geladeira é o Tizen, uma plataforma própria da Samsung. Ela também está presente em outros aparelhos conectados da Samsung e pode funcionar com o sistema de casa conectada da sul-coreana, o SmartThings. Assim, é possível assistir na tela da geladeira a série que você estava assistindo antes de ir preparar o jantar ou controlar aparelhos de ar-condicionado e a lavagem de roupas.

Outra funcionalidade é a assistente de voz Bixby. Disponível apenas em inglês, por enquanto, a assistente pode obedecer aos comandos de voz dos usuários – mas é difícil imaginar, por enquanto, quem vá falar na língua de Shakespeare com o seu eletrodoméstico favorito. Ainda assim, a geladeira vem munida de dois alto-falantes, memória RAM de 2,5 GB, Wi-Fi e Bluetooth, bem como dois microfones e até uma porta USB. Dá pra guardar o espetinho do churrasco e espetar um pendrive.