Cayce Clifford/The New York Times O Google Home Hub já está disponível em pré-venda nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália

O Google anunciou nesta terça-feira, 9, em evento realizado na sua sede em Nova York , uma nova caixa de som conectada para a casa, o Google Home Hub. O aparelho, que é equipado com uma tela e pode ser controlado pela voz, custará US$ 149, e já está disponível em pré-venda nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Ainda não há previsão de lançamento para o Brasil.

A principal e visível diferença do Google Home Hub para a caixa de som conectada do Google que existia até então, o Google Home, é a tela. Além disso, o novo produto terá uma central para conectar a casa, chamado de Home View, que permite que o usuário consiga, em um só lugar, controlar os sistemas da casa como luz, temperatura, e chaves.

A empresa mostrou preocupação com privacidade e uma das medidas de segurança adotadas foi tirar a câmera do Google Home Hub.

O Google também desenvolveu recursos de bem-estar digital para o novo produto. “Desenvolvemos ferramentas para você controlar o seu aparelho, e não seu aparelho controlar você”, disse Rick Osterloh, vice-presidente de hardware do Google, no evento. O aparelho permite que o usuário desabilite notificações, e, além de a tela se adaptar à luz do ambiente, na hora de dormir ela se apaga.

Uma das utilidades do Google Home Hub demonstradas no evento foi o uso do dispositivo na cozinha. Ele permite, por exemplo, que você cozinhe acompanhando a receita na tela, pelo YouTube. “Você não precisa ficar sujando a tela do celular com farinha enquanto faz uma receita” disse Mark Spates, diretor de caixas de som conectadas do Google.

A tela do Google Home Hub também permite que o dispositivo funcione como um porta-retrato. Um novo recurso permite que o usuário selecione algumas pessoas específicas, como a sua família, e crie álbuns no Google Fotos só com fotos delas. A empresa explicou que os álbuns serão atualizados automaticamente, e que o sistema identificará fotos ruins, como uma imagem de um boleto ou de um recibido, para tirá-las dos álbuns.

O Google Home Hub é capaz de identificar a voz do usuário que está falando com ele. Como o Google Home Hub é um dispositivo para a casa, tanto o filho quanto mãe podem conversar com a caixa de som conectada e os dois terão experiências personalizadas. Por exemplo, o usuário consegue falar com o Google Home Hub de manhã, e receber atualizações sobre temperatura, trânsito e lembretes que lhe interessam individualmente.