Giovanna Tadini/ Estadão O Google Assistant bilíngue já está disponível em seis idiomas

O Google anunciou nesta quinta-feira, 30, que o seu assistente de voz Google Assistant agora é capaz de entender dois idiomas ao mesmo tempo. Na prática, isso significa que o usuário pode configurar um idioma secundário além do principal, e o assistente entenderá ambas as línguas – assim, não será mais necessário ficar trocando de idioma a todo momento.

O novo recurso funciona apenas para inglês, alemão, francês, espanhol, italiano e japonês. O Google afirmou que, nos próximos meses, pretende expandir a capacidade do Assistant ser bilíngue para mais idiomas, incluindo o português. A empresa também prometeu que, até o final do ano, o assistente pessoal será capaz de falar 30 línguas diferentes.

Para tornar o Google Assistant bilíngue, a empresa criou um novo modelo de identificação de idiomas, que começa a funcionar assim que o aparelho detecta a voz do usuário. Para fazer com que a resposta seja a mais rápida possível, esse recurso funciona paralelamente a outros dois sistemas, responsáveis por entender o que o usuário está dizendo.

A novidade é um primeiro passo em direção a um objetivo do Google anunciado em fevereiro deste ano: fazer com que o Assistant consiga entender qual é a língua que o usuário está falando, sem que seja necessário mudar as configurações manualmente.