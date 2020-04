Pixabay Google Home Mini, um dos dispositivos que utilizam a Assistente Google.

Com uma maior presença das caixas de som conectadas e dispositivos inteligentes, as empresas de tecnologia tem procurado aprimorar cada vez mais seus assistentes virtuais para melhorar a experiência de usuário. Por isso, na última semana, o Google anunciou uma nova funcionalidade para a Assistente Google que identifica a voz de quem está falando com ela.

“Smart speakers e Smart Displays normalmente ficam no balcão da cozinha ou na mesa da sala de estar e são usados por mais de uma pessoa da casa. Então nós nos certificamos que cada um possa ajustar suas preferências próprias para interagir com a Assistente Google”, diz a empresa em seu blog.

A nova função, a Voice Match, pode ser ativada durante a configuração da assistente. Diferente de antes, em que era necessário apenas dizer “Hey Google” e “Ok Google”, o programa pede que o usuário repita algumas frases completas. Isso permite que a assistente identifique as nuances da sua voz e, assim, possa entender quem está falando com mais precisão e fornecer resultados de acordo com as suas preferências e personalizações, como lembretes e agenda. O Voice Match permite que até seis pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo em um único dispositivo com a Assistente Google.

Outra função que será adicionada nas próximas semanas é a opção de configurar a sensibilidade do aparelho com a Assistente Google para entender a expressão de ativação “Hey Google” ou “Ok Google”. Com a nova configuração, você poderá aumentar a sensibilidade da assistente para que ela responda mais vezes ou baixar a sensibilidade para diminuir as chances de uma ativação acidental, em que a assistente interpreta um barulho qualquer como a palavra de ativação.

Por enquanto, as novas funcionalidades estão disponíveis apenas para dispositivos configurados em inglês, mas o Google promete adicionar novos idiomas em breve.