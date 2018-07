REPRODUÇÃO

O Google anunciou nesta quarta-feira, 11, que deixará de oferecer suporte do navegador Chrome ao Windows XP e Vista, além de versões antigas do Mac OS X, sistema operacional dos computadores da Apple. A partir de abril de 2016, o navegador não vai mais receber atualizações periódicas, como correções de falhas de funcionamento e de segurança. Os usuários, no entanto, poderão continuar a utilizar o Chrome normalmente.

A decisão do Google ocorre pouco mais de um ano depois que a Microsoft anunciou que não vai mais oferecer atualizações ao Windows XP. Com o fim do suporte à versão antiga do Windows, a empresa quer estimular a venda de computadores com novas versões do sistema operacional, como o Windows 10.

De acordo com o Google, o Windows Vista e algumas versões antigas do OS X — o 10.6 (Snow Leopard), o 10.7 (Lion) e o 10.8 (Mountain Lion) também deixam de receber atualizações do Chrome a partir da mesma data.

Esta não é a primeira vez que o Google anuncia que a versão do Chrome para o Windows XP deixará de receber atualizações. Em abril, a empresa desistiu do fim do suporte ao perceber que grande parte dos usuários do Chrome ainda utilizavam a versão antiga do sistema da Microsoft.

O fim do suporte às versões antigas do OS X e do Vista, por outro lado, são decisões mais simples para o Google. Os sistemas, além de estarem muito defasados em relação às versões mais novas, representam uma base de usuários muito pequena.