Amazon Recebido com desconfiança pelo mercado no final de 2014, Echo, que usa a assistente Alexa, tornou-se um dos principais produtos da Amazon

O Google está supostamente desenvolvendo um concorrente para o assistente pessoal Amazon Echo, de acordo com o site Re/code. O projeto, apelidado internamente de Chirp, deve integrar a tecnologia de busca e de comando de voz do Google.

O novo produto deve ter um formato parecido com o roteador OnHub, desenvolvido pelo Google em parceria com outras empresas. Trata-se de uma resposta ao inesperado sucesso nos Estados Unidos do dispositivo da Amazon, lançado no final de 2014. Ainda não disponível no Brasil, o Echo tem suas vendas estimadas em mais de 3 milhões de unidades, segundo relatório da Consumer Intelligence Research Partners.

O Echo é um alto-falante inteligente que traz a Alexa, uma assistente pessoal que responde a comandos de voz. Ela é capaz de, por exemplo, reponder perguntas, reproduzir músicas, criar listas de tarefas, configurar alarmes, ler notícias e livros e ainda dar informações sobre clima e trânsito.

Segundo fontes consultadas pelo Re/code, é improvável que o Chirp seja lançado na Google I/O, conferência anual da empresa para desenvolvedores, que acontecerá entre os dias 18 e 20 de maio. De acordo com o texto do site norte-americano, o produto deve ser anunciado e chegar ao mercado até o final do ano.