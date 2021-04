Google Google Nest Audio é lançado

O Google resolveu dobrar a aposta na onda das caixinhas de som conectadas. A gigante anuncia nesta terça, 6, a chegada ao Brasil do Google Nest Audio, equipamento mais poderoso do portfólio atual da empresa. Por R$ 850, os usuários terão uma caixa de som maior e mais potente que o Google Nest Mini, lançado no Brasil em novembro de 2019. A ideia, porém, é a mesma: acionar o equipamento por voz via Google Assistente e integrá-lo a outros equipamentos de casa conectada.

"Os alto-falantes inteligentes têm se tornado cada vez mais populares no Brasil, e a demanda por eles está em alta. O sonho de uma casa conectada já é uma realidade por aqui: em março de 2021, as buscas por “automação residencial” no Google cresceram 178% em comparação a março de 2020", diz ao Estadão Vinicius Dib, diretor de dispostivos do Google para a América Latina.

Segundo a empresa, foram gastas mais de 500 horas para ajustar as frequências graves, médias e agudas do aparelho. Embora o Nest Audio esteja longe de ser um monitor de referência, como os usados em estúdios musicais, o Google garante que o foco do aparelho é melhorar a experiência sonora, trazendo a equalização para mais próximo ao que o artista imaginava no momento da produção. Dessa maneira, os falantes aumentaram. O Nest Mini tinha diâmetro de 10 cm, enquanto o Nest Audio tem 17,5 cm e largura de 12,4 cm. O primeiro pesa 200 g enquanto o segundo 1 kg. O software também adapta a equalização para o tipo de conteúdo escutado, como música, podcasts e audiolivros.

Ao Estadão, o Google conta que o Nest Mini teve um número de vendas "expressivo", o que ajudou na decisão de trazer o Nest Audio para o Brasil - ele já tinha homologação da Anatel desde outubro do ano passado. Mas não é só isso: a disputa pelo segmento com a Amazon tem aumentado. Desde que lançou a linha Echo em 2019, a gigante do varejo fez uma ampla diversificação de portfólio de equipamentos. O mais recente deles é o Echo Show 10. Em junho do ano passado, foi lançado por R$ 1,7 mil o Echo Studio, focado em áudio de alta fidelidade.

Assim como Nest Mini, o áudio é importado e não tem fabricação brasileira. Nos EUA, o aparelho custa US$ 100.

Design e recursos

O Nest Audio mantém a mesma pegada de design do Mini. Só há um botão físico, para desabilitar o microfone que capta áudio do ambiente. O volume pode ser controlado por toque nas bordas do aparelho. O mesmo vale para o play/pause, que fica na região central. O corpo do aparelho é feito com 70% de plástico reciclado e o tecido que cobre o falante é inteiramente feito de plástico reciclado. Estará disponível em duas cores: carvão e giz.

O restante do aparelho é comandado por voz, integrado aos serviços da empresa - é possível também integrar o Spotify para ouvir música. No início, o Google dará também três meses grátis de YouTube Premium.

Os recursos estão ligados a aquilo que o Google Assistente pode oferecer: criar lembretes, tirar dúvidas e fazer chamada com o Google Duo. Para quem tem o Nest Mini, é possível ligar as caixas no mesmo sistema para que toquem a mesma coisa em ambientes diferentes. Podem também ser transformados em um par para mixagem estéreo.

Privacidade

Uma das principais preocupações dos usuários em relação a caixas de som acionadas por voz é a privacidade. Há o temor de que as pessoas sejam ouvidas fora de hora, ou que os áudios sejam utilizados de maneira indevida. Sobre isso, o Google diz: "O microfone do Nest Audio pode ser completamente desligado a partir do interruptor do aparelho na posição “off”. A qualquer momento, é possível controlar quais dados são usados para personalizar as experiências e apagar o histórico de ações e pesquisas através da seção Minhas Atividades no aplicativo Google Home e também pelo navegador".