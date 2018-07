Levi's Ponto forte da jaqueta é ter público certo: ciclistas

O Google e a tradicional marca de roupas Levi’s mostraram na última semana um novo projeto inusitado: uma jaqueta de jeans inteligente de US$ 350. O principal aspecto da peça é que ela coloca, literalmente, a tecnologia “na manga” do usuário, mas o faz de uma forma sutil, sem precisar distrai-lo com mais uma tela. É um objeto que oferece uma amostra do que tecidos conectados podem representar para o futuro de dispositivos vestíveis – especialmente em um mundo que os consumidores não vão precisar usar um acessório que berra “ tenho alta tecnologia” aos quatro ventos.

A jaqueta inteligente – chamada Commuter – foi apresentada no South by Southwest (SXSW), festival de tecnologia em Austin, nos Estados Unidos, e é voltada para quem pedala para ir trabalhar.

A ideia é simples: as fibras da jaqueta são conectadas, de forma que permitem a seus usuários atender ligações, receber direções ou até mesmo conferir as horas, apenas dando pequenos toques nas mangas. Com esses pequenos gestos, a jaqueta é capaz de enviar as informações necessárias para o fone de ouvido do usuário, de forma que ele possa manter seus olhos na estrada sem precisar olhar para uma tela. O produto deve chegar às lojas no fim de 2017.

Diferencial. As fibras da jaqueta são laváveis e ficam conectadas por uma espécie de “abotoadura inteligente”, conectada a um telefone e que deve ser retirada da peça antes de ir à máquina. Segundo as empresas, a abotoadura tem uma bateria que pode durar até dois dias.

“Acredito que a jaqueta é perfeita porque foca em um único público: ela pensa no ciclista e entrega suas necessidades”, disse Sidney Morgan-Petro, editora de varejo da consultoria de tendências WGSN. Segundo ela, a principal diferença da Commuter para outros vestíveis é que seu principal atributo não é a tecnologia, mas sim resolver um problema cotidiano.

Segundo a consultoria Juniper Research, o mercado de vestíveis deve ser uma indústria de US$ 19 bilhões em 2018. Nomes conhecidos estão no setor, como Google e Apple. No entanto, trata-se de um mercado que tem fracassado em vendas.

Entre as razões por trás disso pode estar a saturação do mercado de relógios e pulseiras inteligentes. Analistas já apontaram uma mudança no setor, saindo de aparelhos funcionais para produtos que têm uma cara mais “fashion”. E a parceria entre Levi’s e Google é interessante porque vai justamente nessa direção. “A oportunidade para o varejo é enorme”, disse Morgan-Petro, da WGSN. “Estamos vendo como as roupas serão o futuro dos vestíveis.” /TRADUÇÃO DE BRUNO CAPELAS