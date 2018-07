REUTERS/BECK DIEFENBACH O Google Home chegará ao Reino Unido até junho deste ano

Caixa de som inteligente do Google, o Home deverá ser lançado no Reino Unido até junho, de acordo com reportagem publicada pela BBC News nesta terça-feira, 28. O executivo do Google Rick Osterloh confirmou a data de lançamento durante a Mobile World Congress (MWC), afirmando que o Google Home está em posição privilegiada para vencer o seu principal rival no setor, a caixa inteligente Echo, da gigante do comércio Amazon.

"Nós temos uma história com as pessoas que usam os nossos produtos, como a ferramenta de pesquisas ou o sistema operacional Android para celulares", disse Osterloh à BBC. "Todos esses dados realmente nos ajudam a certificar de que entendemos o que os usuários estão buscando."

O Google Home foi lançado nos Estados Unidos em novembro do ano passado, usando a inteligência artificial Google Assistant. Assim como o Echo, da Amazon, o Home pode responder a perguntas básicas, realizar tarefas simples e controlar produtos domésticos inteligentes. No entanto, ao contrário do Echo, ele também pode se lembrar do contexto de perguntas, permitindo aos usuários fazer perguntas como "Quem é o presidente dos Estados Unidos?" e, em seguida, perguntar de maneira direta: "q uando ele nasceu?"