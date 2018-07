Reprodução O Google Allo, novo app de mensagens do Google, tem versões para iOS e Android. Como diferencial, o app conta com a ajuda de um robô de conversas que usa inteligência artificial para auxiliar seus usuários a escolher, por exemplo, o restaurante onde podem se encontrar.

O Google lançou nesta quarta-feira, 21, um novo aplicativo de mensagens: chamado de Allo, o app vai concorrer com WhatsApp e Facebook Messenger, entre outros, e pretende usar inteligência artificial para se destacar de seus rivais. O Allo tem versões para Android e iOS.

Anunciado em maio, o Allo terá entre suas funções um botão que integra as mensagens às buscas do Google, e um chatbot – um "robô de conversa" – que vai usar aprendizado de máquina para melhorar sua capacidade de ajudar os usuários presentes naquela conversa de acordo com o tempo.

Se você e um usuário amigo estiverem combinando de se encontrar em um bar, por exemplo, o chatbot – que usa o sistema do Google Assistant, evolução do antigo Google Now – será capaz de pesquisar opções para vocês e sugeri-las no meio da conversa. No entanto, o robô não estará sempre presente: para chamá-lo para a conversa, será necessário digitar "@google" (algo como "aos cuidados do Google", em tradução não literal) para pedir uma busca para ele.

"Quanto mais você usa, melhor o chatbot fica", disse Amit Fulay, diretor de produto do Google, em um blog post.

Resposta rápida. Além disso, o aplicativo também terá uma função bacana, chamada em inglês de Smart Reply: ela poderá sugerir respostas rápidas como "Ok", "Obrigado" ou "Bom dia" em meio às suas conversas. "Se um amigo manda a foto de seu bicho de estimação, você poderá ter respostas como 'que fofo!' dentro do Smart Reply., disse Fulay.

No Allo, os usuários também poderão usar stickers e escrever em cima de fotos (como no Snapchat) antes de enviá-las para os amigos.

Privacidade. Outra preocupação do app é a privacidade de seus usuários: usando o modo Incógnito, as conversas feitas pelo aplicativo terão criptografia de fim-a-fim (que só pode ser quebrada por um dos dois usuários na conversa). Fora deste modo, no entanto, as conversas serão arquivadas pelo Google no aparelho do usuário, e só serão deletadas a pedido do usuário.

Segundo o Google, essa função foi pensada para ajudar a melhorar a qualidade do assistente pessoal presente no aplicativo – mas também deixa a empresa em uma situação mais tranquila com a Justiça no caso de pedidos de quebra do sigilo de mensagens, não enfrentando o mesmo tipo de problemas que a Apple teve na Califórnia e que o WhatsApp costuma ter no Brasil.

No WhatsApp, todas as conversas são criptografadas.