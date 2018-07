Google Nova versão do Android terá novo sistema de agrupamento de notificações

Sem alarde, o Google lançou nesta terça-feira, 21, a nova versão de seu sistema operacional para smartphones e tablets, chamada de Android O. A versão de testes já está liberada apenas para desenvolvedores -- ainda não há previsão de quando a versão final do Android O estará disponível para os usuários atualizarem seus dispositivos, mas isso deve ocorrer ao longo dos próximos meses. Como nas últimas versões do sistema, o Android O tenta melhorar algumas funcionalidades do sistema, em vez de focar em melhorias no design na plataforma, como ocorria nas primeiras versões do Android.

É tradição no Google que cada nova versão do sistema operacional ganhe um nome de um doce, mas a empresa ainda não revelou qual será a sobremesa homenageada dessa vez. A última versão do Android, a 7.0, é conhecida como Nougat, um doce feito a partir da combinação de castanhas, pistache e amendoas.

Desta vez, um dos principais focos é melhorar a autonomia de bateria do smartphone, uma das principais dores dos usuários. Uma das melhorias do sistema está na gestão da operação dos aplicativos que rodam em segundo plano. A ideia é que o sistema não drene a bateria do dispositivo para manter tudo funcionando para quando o usuário acionar o aplicativo outra vez. "Essas mudanças vão tornar mais fácil desenvolver aplicativos que tenham impacto mínimo no desempenho do dispositivo e em sua autonomia de bateria", escreveu o vice-presidente de engenharia do Google, Dave Burke, no blog oficial.

O Google também anunciou algumas mudanças no sistema de notificações dos aplicativos que, a partir da nova versão, deve agrupar notificações de um mesmo aplicativo ou de um mesmo canal, como notícias. Trata-se de uma tentativa de reduzir o ruído para o usuário que, diariamente, é bombardeado por dezenas de notificações de serviços diversos. É possível que a empresa também permita configurações diferentes para cada tipo de notificação, priorizando as de aplicativos considerados mais importantes pelo dono do aparelho.

Uma pequena mudança no visual, mas que pode tornar o Android mais personalizável, acontecerá com a introdução de um recurso de permitirá que os ícones de aplicativos se transformem conforme o plano de fundo do usuário, por exemplo. Atualmente, os desenvolvedores já podem liberar pequenas mudanças no ícone dos aplicativos de tempos em tempos, mas é possível que essa característica se torne um pouco mais automatizada pelo Android, além de dar maior controle ao usuário sobre o que ele quer ver na tela do celular.

A nova versão do sistema deve ganhar outros recursos, que devem ser anunciados pelo Google durante a Google I/O, sua conferência anual para desenvolvedores, que acontecerá entre 17 e 19 de maio, em São Francisco, na Califórnia.