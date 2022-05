Google / Divulgação Google anuncia Pixel 6A

Além do Android 13 e avanços em IA, o Google apresentou nesta quarta-feira, 11, no Google I/O, maior evento da empresa do ano, seu novo smartphone. O Pixel ganhou uma nova versão, batizada de Pixel 6A, com preços a partir de US$ 449 nos Estados Unidos — o celular não está à venda no Brasil.

O aparelho é equipado com lente principal de 12 megapixels (MP) e uma lente suporte ultra-angular também de 12 MP — uma grande diferença em relação aos modelos lançados em 2021, que tinham um conjunto de câmera de 50 MP. Além disso, a região da câmera, que fica destacado em relevo nos outros celulares da família, ganhou uma altura menor, deixando a traseira do celular mais uniforme. Na parte da frente, a câmera é de 8 MP.

O celular traz a tecnologia Skin Tone, do Google, desenvolvida para melhor representar a diversidade de peles, sem que o software “enbranqueça” as pessoas fotografadas.

A tela é de Oled, com 6,1 polegadas, um pouco menor que as dos outros modelos da linha e tem desbloqueio feito por um leitor de impressão digital integrado na tela do aparelho. A taxa de atualização fica um pouco abaixo dos modelos populares no mercado e é de apenas 60 Hz.

O Pixel 6A também traz o mesmo processador utilizado nos irmãos mais velhos: o Tensor, chip próprio da empresa que foi lançado no ano passado, juntamente com o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro.

A bateria é de 4.400 mAh, menor até que o componente encontrado no Pixel 5A, e o smartphone chega ao mercado americano com 128GB de armazenamento e 6GB de memória.

O Google reforçou que o novo smartphone da marca, assim como os antecessores, tem processamento de informações no próprio aparelho, “trancando” as informações e impedindo que elas sejam processadas na nuvem.

Pixel 7

A empresa também deu alguns spoilers sobre seu próprio celular: o Pixel 7, que será anunciado nos próximos meses. O Pixel 7 e Pixel 7 Pro têm acabamento em alumínio no conjunto triplo de lentes traseiras. Os novos smartphones também trará o processador da marca, o Tensor, permitindo que mais informações sejam processadas rapidamente e com criptografia.

O design, parecido com o Pixel 6 na configuração da câmera, possui três lentes traseiras na versão Pro e duas na versão tradicional, assim como seu antecessor. Detalhes como tamanho de tela e resolução de câmeras ainda não foram revelados pela empresa. Outro evento deve acontecer ao longo do ano, dedicado apenas ao dispositivo.

Na apresentação, foi possível ver o aparelho nas cores branco com prata, preto, cinza e verde claro. O aparelho é esperado para 2022 e deve ser lançado em outubro, juntamente com o novo sistema operacional Android 13.

Novos fones

Google / Divulgação Google anuncia Pixel Buds Pro

Nos próximos meses, o Google vai trazer, ainda, o Pixel Buds Pro, fone de ouvido sem fio da gigante. Os dispositivos trazem cancelamento ativo de ruído, modo transparência e novas pontas de silicone para melhor ajuste ao ouvido. Além disso, os microfones fazem supressão de barulho para que a voz do usuário saia mais clara — facilitando conversas por telefone na rua, por exemplo.

De acordo com a empresa, o novo fone de ouvido tem bateria com duração de 11 horas em uso comum e 7 horas quando ativado o cancelamento de ruído. Ainda, o Pixel Buds Pro será lançado com um recurso chamado Multipoint, que permite a troca de áuddio entre diferentes dispositivos conectados.

Outro investimento do Google para "bombar" os fones foi a inserção do áudio espacial. O recurso já existe em alguns aparelhos da Apple e funciona como um som 3D, que envolve o ambiente de acordo com a direção do áudio — como um surround.

Por US$ 199, o dispositivo estará disponível em julho nos EUA nas cores salmão, verde-capim, branco e preto.

Relógio

Google / Divulgação Google anuncia novo Pixel Watch

Esprado por muitos usuários, o Google revelou o novo relógio inteligente da marca, o Pixel Watch. O aparelho tem tela arredondada, uma coroa lateral (único botão físico) e entrada para a troca de pulseiras. O Pixel Watch deve chegar ao mercado junto com o Pixel 7, equipado com WearOS. É o primeiro relógio inteligente lançado pela linha.

O Pixel Watch terá uma "integração profunda" com o Fitbit, empresa de exercícios e vestíveis inteligentes. Para utilizar o relógio, também será necessário possuir um smartphone equipado com Android 8 ou superior e, diferente de alguns modelos com Android, como o Galaxy Wear 4, da Samsung, o Pixel Watch não será compatível com o sistema operacional iOS, da Apple.

Detalhes como preço, tamanhos disponíveis e processador não foram revelados. O Pixel Watch vai estar disponível no segundo semestre nos EUA.

Mais uma coisa...

Google / Divulgação Google anuncia seu novo Pixel Tablet para 2023

Por fim, o Google apresentou o Pixel Tablet, com uma câmera traseira e previsão de lançamento em 2023. De acordo com a empresa, o projeto está em andamento, mas deve ficar pronto em breve, quando mais informações sobre o dispositivo podem ser anunciadas.

Detalhes do dispositivo não foram revelados no evento.